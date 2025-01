Pogoda w Polsce. Śnieg, mróz i zamiecie

Na wybrzeżu możliwe burze. Temperatura maksymalna od minus 2 st. C w rejonach podgórskich do 3 st. C lokalnie nad morzem.

Nad morzem prognozuje się wiatr okresami silny i bardzo silny, do 50 km/h, w porywach do 100 km/h . Wysoko w górach porywy wiatru do 90 km/h. Miejscami wystąpią zawieje i zamiecie śnieżne.

Zima w Polsce. Będzie mróz i silny wiatr

Temperatura minimalna będzie wynosić w nocy od -4 st. C na południu do 2 st. C na wybrzeżu; w rejonach podgórskich Karpat lokalne spadki do -7 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, nad morzem okresami silny, do 45 km/h i w porywach do 80 km/h, północno-zachodni i północny.