Zrobi się biało i niebezpiecznie na drogach. Synoptycy nie mają wątpliwości

"W weekend spodziewamy się zimowej i wietrznej pogody , za sprawą niżu w rejonie Litwy i północnej Polski. [...] Padać będzie głównie przelotny śnieg, z powodu porywistego wiatru mogą powstawać zawieje śnieżne. Temperatura w dzień będzie miejscami poniżej 0 st. C. Na drogach ślisko!" - ostrzegają synoptycy Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w najnowszej prognozie.

Śnieżyce utrzymają się w kolejnych dniach

Zima zaatakuje jeszcze w nocy z piątku na sobotę. Najwięcej śniegu spadnie wtedy w rejonie Pomorza i Warmii - do 10 cm. IMGW zwraca też uwagę, że tam w wielu miejscach będzie ślisko. Cały czas będą się utrzymywać silne podmuchy wiatru, które nad morzem osiągną do około 90 km/h, a wysoko w Sudetach do 120 km/h. Mogą więc wystąpić zawieje i zamiecie śnieżne.