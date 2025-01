Ta apka mówi, kiedy spadnie deszcz - co do minuty! Wypróbuj nową aplikację Pogoda Interia! Zainstaluj z Google Play lub App Store

Pogoda wypełniona deszczem i śniegiem

Środa będzie pochmurnym dniem, z wieloma opadami . Miejscami będą to deszcz lub deszcz ze śniegiem, a lokalnie spadnie sam śnieg . Najsilniejszego deszczu można się spodziewać na południu - tam suma opadów wyniesie 10 mm. Nieco spokojniej będzie na północnym zachodzie, gdzie opadów będzie najmniej.

W ciągu dnia temperatury będą już dodatnie i wyniosą od 1 stopnia na północy i w kotlinach górskich, przez około 3 st. C w większości Polski do 6 stopni na południowym zachodzie.

Tak jak w poprzednich dniach, mocniejszych porywów wiatru można oczekiwać na terenach podgórskich oraz nad morzem. Tam podmuchy będą osiągać do 65 km/h. Najsilniejszy wiatr wystąpi na szczytach gór. W Karpatach porywy osiągną do 120 km/h, a w Sudetach do 100 km/h.