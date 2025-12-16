We wtorek rano w wielu miejscach kraju utrzymywały się mgły, które znacząco ograniczały widzialność. Wkrótce sytuacja może się powtórzyć, przed czym ostrzegają synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Te ostrzeżenia utrzymają się przez całą noc.

Gęste mgły przez całą noc. Alerty IMGW w 10 województwach

Nowe ostrzeżenia przed gęstymi mgłami eksperci z IMGW wydali we wtorek po południu. Te zjawiska mogą ograniczać widzialność poniżej 200 metrów, a lokalnie mgły mogą być marznące, więc na drogach i chodnikach może się zrobić ślisko.

Najnowsze alerty z powodu gęstej mgły ogłoszono dla następujących województw:

lubuskiego ;

zachodniej połowy wielkopolskiego ;

południowo-wschodnich powiatów zachodniopomorskiego ;

południowej połowy pomorskiego ;

kujawsko - pomorskiego ;

większości warmińsko - mazurskiego (bez krańców północnych);

północnej części podlaskiego ;

północnych rejonów mazowieckiego ;

powiatów kazimierskiego i buskiego w świętokrzyskim ;

północnych powiatów małopolskiego.

Powyższe ostrzeżenia pierwszego stopnia wejdą w życie o godz. 16, 17 i 18:00 i pozostaną w mocy do godz. 9:00 w środę.

Możliwe, że miejscami, przede wszystkim w pasie ciągnącym się od Ziemi Lubuskiej po Suwalszczyznę oraz lokalnie w Dolinie Górnej Wisły, mgły będą najsilniejsze, ograniczając widzialność do 100 metrów.

Niebezpieczna pogoda również pod koniec tygodnia

Na gęste mgły trzeba będzie uważać nie tylko we wtorek. Niewykluczone, że pojawią się kolejne ostrzeżenia, a szczególnie trzeba będzie uważać z tego powodu pod koniec tygodnia.

Eksperci z IMGW prognozują, że wiele ostrzeżeń pierwszego stopnia wydadzą w piątek i sobotę. W prognozie zagrożeń w piątek żółte alerty mogą objąć Małopolskę, Ziemię Świętokrzyską, Łódzką, Mazowsze, Lubelszczyznę i Podlasie.

W sobotę ostrzeżeń może być jeszcze więcej i oprócz terenów z piątku mogą się pojawić również na Podkarpaciu, Śląsku, Opolszczyźnie oraz południu Dolnego Śląska.

