Zbigniew Ziobro zamieścił długi wpis uderzający w rząd w mediach społecznościowych. Były minister sprawiedliwości stwierdził, że to Donald Tusk i członkowie jego gabinetu "zakuli polskich żołnierzy w kajdany", bo "bronili naszej ojczyzny".

"To wy to ukrywaliście półtora miesiąca, żeby nie wypłynęło przed wyborami. To Twój minister Adam Bodnar sparaliżował pracę Prokuratury Krajowej i zakazał informować swojego zastępcę ds. wojskowych prok. Tomasza Janeczka o strzałach, zatrzymaniu i oskarżeniu żołnierzy" - wyliczał Ziobro.