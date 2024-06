Pakt migracyjny. Polacy obawiają się napływu imigrantów

Pakt migracyjny przyjęty przez Parlament Europejski

Ministrowie finansów państw unijnych we wtorek 14 maja ostatecznie zatwierdzili pakt migracyjny , zaaprobowany jeszcze w kwietniu przez Parlament Europejski. Przeciwko paktowi głosowały trzy kraje: Polska - którą reprezentował minister finansów Andrzej Domański - a także Słowacja i Węgry. Pakt ma na celu kompleksowe uregulowanie kwestii związanych z migracją do krajów Unii Europejskiej, w tym kwestii dotyczącej pomocy finansowej dla krajów mierzących się z presją migracyjną.

Pakiet zawiera 10 tekstów legislacyjnych. Określa zasady postępowania z osobami próbującymi wjechać do UE bez zezwolenia, począwszy od sposobu sprawdzania, by ustalić, czy kwalifikują się one do ochrony, po deportację, jeśli nie pozwolono im na pobyt.