Zapowiedź premiera w rocznicę Powstania Warszawskiego. Padła kwota

- Podjąłem decyzję o przekazaniu 100 mln zł na program rozbudowy Muzeum Powstania Warszawskiego - ogłosił w 80. rocznicę bohaterskiego zrywu Donald Tusk. Zwracając się do dyrektora muzeum Jana Ołdakowskiego stwierdził, że "to nie jest łatwe zadanie, pokazać po 80 latach w sposób atrakcyjny dla kolejnych pokoleń chwałę i tragedię Powstania", jednak im się to udaje.