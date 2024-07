Niezwykłe zdjęcia z Powstania Warszawskiego. "Zaskakująca selekcja"

Fotografowie z okresu Powstania nie dysponowali profesjonalnym sprzętem, kolorowymi filmami ani możliwością obróbki cyfrowej, a mimo to po 80 latach ich zdjęcia wciąż robią ogromne wrażenie. Muzeum Powstania Warszawskiego postanowiło podjąć się trudnego zadania i przy współpracy z najlepszymi specjalistami, pokolorować wybrane zdjęcia, aby przybliżyć je kolejnym pokoleniom. Do współpracy w ramach tego projektu Muzeum Powstania Warszawskiego zaprosiło wybitnego fotoreportera Chrisa Niedenthala , specjalistów z zakresu historii militariów warszawskiej architektury, a także studio Orka - jedną z największych w Polsce firm postprodukcyjnych.

- Chris Niedenthal podjął się trudnego wyboru stu powstańczych fotografii ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego. Selekcja okazała się zaskakująca dla muzealników mających swoje "typy" i preferencje z powodów merytorycznych lub sentymentalnych. Tak oto powstał oryginalny fotoreportaż historyczny, pokazujący w nowy sposób wiele aspektów Powstania Warszawskiego (..) Kierujemy go w szczególności do młodych odbiorców. Mamy nadzieję, że barwny obraz przeszłości otworzy ich na wydarzenia sprzed lat - być może zobaczą, że ich rówieśnicy z 1944 roku, mimo zupełnie innych realiów i problemów, z jakimi się stykali, przeżywali podobne emocje i mieli te same potrzeby. A od tego już tylko krok od zrozumienia, że historia jest wciąż żywa i pełna poruszających, aktualnych narracji - podkreśla Jan Ołdakowski.