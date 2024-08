Konferencja PiS. Dziennikarz zwrócił się do polityków po angielsku

- But it is form international viewers (Ale jest dla zagranicznej publiczności - red.) - odparł dziennikarz.

Zaskoczenie na konferencji PiS. Padło pytanie po angielsku

Decyzja PKW. Jarosław Kaczyński zabrał głos

- Na to mogę panu odpowiedzieć tak, że co do konkretności tych dowodów to można by to tylko i wyłącznie ocenić, jeżeli by przyjąć np. porównanie z Kampusem - odparł Jarosław Kaczyński, nawiązując do inicjatywy Rafała Trzaskowskiego (KO) Campus Polska Przyszłości.