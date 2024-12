Z informacji IMGW wynika, że w niedzielę Polska znajdzie się pod wpływem zatoki niżowej, związanej z niżem znad Włoch . Przejściowe podwyższenie temperatury to wynik napływu cieplejszej masy powietrza polarnego morskiego.

Pogoda w Polsce. W niedzielę może spaść deszcz

Według prognozy pogody słaby wiatr w godzinach wieczornych może przejść w porywisty, z kierunków wschodnich, co dotyczy przede wszystkim Mazowsza i Lubelszczyzny.

Najchłodniej będzie na południu, w Zakopanem termometry mogą wskazać 0 stopni . W pozostałej części kraju przynajmniej kilka kresek na plusie - najcieplej ma być w województwie zachodniopomorskim. W Szczecinie w ciągu dnia temperatura ma wynieść nawet do 5 stopni .

Pogoda. Śnieg i wiatr w poniedziałek

Temperatura maksymalna wyniesie od 0 st. do 6 st. Najcieplej będzie w dolinach podkarpackich i nad morzem.

Zima zbliża się do Polski

Jak informowaliśmy w sobotę, w związku ze zbliżającym się do Polski niżem genueńskim, przygotować musimy się na znaczące obniżenie temperatury, które odczuć możemy już w przyszłym tygodniu. Z informacji serwisu Twoja Pogoda wynika, że w wielu regionach kraju spadnie również śnieg - na południu i wschodzie od 1 do 5 cm, a na terenach podgórskich nawet do 15 cm.