- To jest alarm. Nasz świat płonie. Jesteśmy ostatnim pokoleniem, które może powstrzymać katastrofę klimatyczną. Żądamy radykalnych inwestycji w transport publiczny - wykrzykiwały kobiety. Całe zdarzenie trwało niecałą minutę i po tym czasie aktywistki zostały zdjęte ze sceny.

Zakłócili koncert w Filharmonii Narodowej. Teraz piszą list do Donalda Tuska

Teraz "Ostatnie Pokolenie" pisze list otwarty do Kancelarii Premiera, Marszałka Sejmu, Polskiej Akademii Nauk, Sądu Najwyższego i Telewizji Publicznej. Jak przekazano w dokumencie:

"Znajdujemy się w bezprecedensowym momencie, w którym wciąż możemy zapobiec najgorszym skutkom kryzysu klimatycznego mimo lat ignorowania tego problemu przez kolejne rządy" - podano, dodając, że "od tego, co zrobimy dzisiaj zależy, czy powstrzymamy, czy dopuścimy do globalnej katastrofy klimatycznej, a co za tym idzie - społecznej i gospodarczej".