Wprowadzenie zakazu spowiadania dzieci to zupełny nonsens - stwierdził metropolita poznański abp Stanisław Gądecki. W ocenie hierarchy to żądanie stanowi "ponowną odsłonę tego, z czym mieliśmy do czynienia za czasów stalinizmu". Duchowny przekonywał, że sakramenty "formują człowieka", co jest niezbędne dla dzieci na każdym etapie rozwoju.