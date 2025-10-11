W skrócie Pogoda w weekend przyniesie jesienną aurę z zachmurzeniem i opadami deszczu, a w Tatrach spodziewany jest śnieg do 10 cm.

Wiatr w górach osiągnie w porywach nawet do 90 km/h, ratownicy GOPR ostrzegają przed trudnymi warunkami na szlakach.

W Warszawie i na większości obszaru kraju dominować będzie duże zachmurzenie, okresowe przejaśnienia oraz przelotne opady.

Jak poinformował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, na północy i wschodzie kontynentu europejskiego pogodę będą kształtować niże z ośrodkami w rejonie południowejGrenlandii i nad Skandynawią. Reszta Europy pozostanie pod wpływem wyżu z centrum nad Irlandią.

Polska będzie na skraju wspomnianego wyżu, wieczorem z północnego zachodu na wschód kraju będzie przemieszczać się płytka zatoka niżu znad Skandynawii z ciepłym frontem atmosferycznym. Nadal będzie napływać wilgotne powietrze polarne morskie.

Pogoda w sobotę. Wiatr, deszcze i śnieg

W sobotę zachmurzenie będzie duże i całkowite, po południu na północy kraju większe przejaśnienia, gdzieniegdzie rozpogodzenia. Okresami opady deszczu lub mżawki, głównie w Karpatach. Wysoko w Tatrach opady śniegu i możliwy przyrost pokrywy śnieżnej o 5 cm.

Temperatura maksymalna od 11 st. C na południowym wschodzie do 15 st. C na północy i zachodzie; chłodniej miejscami w rejonach podgórskich Karpat, około 8 st. C.

Wiatr będzie przeważnie umiarkowany, okresami dość silny, porywisty, na wybrzeżu dość silny i silny, do 45 km/h, w porywach do 65 km/h, po południu słabnący, północno-zachodni i zachodni. Wysoko w górach wiatr zawieje w porywach do 90 km/h.

Pogoda na niedzielę. Pochmurnie i miejscami deszczowo

Według najnowszej prognozy pogody w nocy z soboty na niedzielę zachmurzenie będzie duże i całkowite, jedynie na północnym wschodzie większe przejaśnienia i przejściowe rozpogodzenia. Miejscami opady deszczu lub mżawki.

Temperatura minimalna wyniesie od 4 st. C, 6 st. C na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich Karpat, od 8 st. C do 11 st. C na przeważającym obszarze i do 13 st. C na wybrzeżu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na południowym wschodzie okresami porywisty, zachodni i północno-zachodni. Wysoko w górach wiatr zadudni w porywach do 60 km/h.

W niedzielę zachmurzenie będzie duże i całkowite, po południu na północy kraju możliwe są większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Miejscami wystąpią słabe opady deszczu lub mżawki, wysoko w Tatrach pod wieczór możliwe opady deszczu ze śniegiem.

Temperatura maksymalna będzie wyrównana, od 11 st. C do 14 st. C, chłodniej w rejonach podgórskich Karpat, około 9 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na wybrzeżu okresami dość silny, porywisty, zachodni i północno-zachodni, po południu na wybrzeżu z kierunków północnych. Wysoko w górach wystąpi wiatr w porywach do 60 km/h.

Warszawa. Pogoda na weekend

W sobotę w Warszawie zachmurzenie będzie duże i całkowite. Słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna 13 st. C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, porywisty, północno-zachodni. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Możliwe są także słabe opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 9 st. C. Wiatr będzie słaby, północno-zachodni.

W niedzielę w stolicy wystąpi zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Możliwe są także przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie 13 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, okresami dość silny, porywisty, zachodni.

Pogoda w górach. Ratownicy GOPR ostrzegają: Szlaki mokre i śliskie

Zdaniem ratowników GOPR warunki panujące na szlakach turystycznych w Beskidach są bardzo trudne. W sobotę rano w górach było zimno, mglisto i padał deszcz. Na szlakach jest ślisko. - Zachmurzenie jest pełne i pada deszcz. Mgła poważnie ograniczała rano widoczność: do 250 m na Hali Miziowej i do 1000 m w Szczyrku. O godzinie 8. temperatura wynosiła na wysokości 1200 m n.p.m. zaledwie 3 stopnie - poinformował ratownik dyżurny Grupy Beskidzkiej GOPR ze stacji w Szczyrku.

Z kolei w wyższych partiach Karkonoszy temperatura w sobotę będzie wahać się od 3 do 5 stopni Celsjusza. Odczuwalna, z uwagi na silny wiatr, może być jeszcze niższa. W górach wieje północno-zachodni wiatr, w porywach osiągający prędkość 90 km/h.

W ciągu dnia, miejscami, prognozowane są niewielkie opady deszczu. Górskie wędrówki, szczególnie rano, może utrudniać mgła ograniczająca widoczność do 30 metrów.

