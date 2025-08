"Dzisiejsze wystąpienie Karola Nawrocki, to wystąpienie szefa sztabu PiS , nie prezydenta RP. Chce konfrontacji politycznej, będzie konfrontacja polityczna!" - napisał po orędziu Karola Nawrockiego poseł Nowej Lewicy Tomasz Trela. To tylko jedna z wielu reakcji przedstawicieli polskiej sceny politycznej na pierwsze wystąpienie Karola Nawrockiego w nowej roli.

Głos zabrał także szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. - Dziwi mnie taka miażdżąca krytyka 10 lat prezydentury Andrzeja Dudy oraz krytyka ośmiu lat rządów PiS. Tak rządzili, że jesteśmy gospodarstwem pomocniczym. Na pewno to, co my robimy nie jest gospodarstwem pomocniczym, przewodzimy w wielu kwestiach - powiedział. - Ktoś go ewidentnie wprowadził w błąd - dodał.