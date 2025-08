Po uroczystości zaprzysiężenia Karola Nawrockiego Donald Tusk spotkał się z dziennikarzami, którzy pytali go o jego odczucia względem wygłoszonego przez prezydenta orędzia .

- Wysłuchałem tego wystąpienia ze spokojem i nadzieją, że w sprawach kluczowych - jak bezpieczeństwo i polska armia - znajdziemy pole do współpracy. Tu nie ma alternatywy - mówił premier.

- W orędziu pan prezydent Nawrocki chyba dość szczerze mówił o konfrontacji z rządem . Jesteśmy na to gotowi, chociaż wolałbym, aby te mniej autentyczne słowa o potrzebie współpracy też miały swoje konsekwencje - przekonywał Tusk.

Jednocześnie Tusk przyznał, że było to "dobrze powiedziane wystąpienie". - Widać, że (Nawrocki - red.) jest absolwentem dobrej uczelni, bardzo dobrego wydziału historii na tej uczelni. To moja uczelnia, byłem studentem tego samego wydziału, więc rozumiecie, co chcę powiedzieć - wskazał.