Nawrocki w swoim przemówieniu zwrócił się zarówno do Andrzeja Dudy, jak i Donalda Tuska, wskazując na konieczność zmian w polityce kraju.

Słowa przysięgi Karol Nawrocki przypieczętował, mówiąc: "Tak mi dopomóż Bóg". Zanim jednak wygłosił swoje pierwsze orędzie, na sali plenarnej doszło do symbolicznego gestu.

W swoim pierwszym orędziu Karol Nawrocki zwrócił się m.in. do Dudy, któremu podziękował.

Karol Nawrocki objął urząd prezydenta. Zwrócił się do Donalda Tuska

Podczas przemówienia Karol Nawrocki skierował swoje słowa także do obecnego na sali plenarnej premiera Donalda Tuska. Jak wskazał, "ze smutkiem patrzy na to, co dzieje się z inwestycjami w Polsce".