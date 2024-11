"Zwracam się z prośbą do opinii publicznej, a szczególnie do tych, którzy noszą lub nosili mundur - o powstrzymanie się od komentarzy i negatywnego oceniania zarówno policjantów biorących udział w zdarzeniu, jak i formacji" - apeluje w oświadczeniu insp. Katarzyna Nowak, rzecznik prasowa Komendanta Głównego Policji. To pokłosie interwencji na warszawskiej Pradze Północ, gdzie zginął policjant postrzelony przez kolegę.