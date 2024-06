Warszawa. Zabójstwa przy Grzybowskiej. Drugi mężczyzna zatrzymany

Zgony miały następować od stycznia do kwietnia br. Śledczy podają, że jednym z najbardziej prawdopodobnych motywów zbrodni miał być " konflikt o kobietę ". Za kratami w tej chwili jest 8 podejrzanych. Wśród nich są Mołdawianin i dwóch Polaków. Reszta to Ukraińcy.

Komenda Stołeczna Policji wydała w kwietniu w komunikat w sprawie tragedii w kamienicy na warszawskiej Woli. Jak podano, w niedzielę 7 kwietnia wieczorem do dyżurnego Komisariatu Kolejowego Policji w Warszawie zgłosiła się 46-letnia obywatelka Ukrainy , która powiadomiła o zabójstwie dwóch osób. Do tragedii miało dojść niedawno na terenie jednego z pustostanu znajdującego się na warszawskiej Woli.

Policja natychmiast miała podjąć działania i wysłała we wskazane miejsce kryminalnych oraz mundurowych ze służby prewencyjnej KRP Warszawa IV oraz KRP Warszawa. Do działań zaangażowano także stołeczny Wydziału Terroru Kryminalnego i Zabójstw.

Zabójstwa na Woli. Ukrainka zgłosiła się na policję

Jak się okazało, na drugim piętrze opuszczonego budynku znajdował się 34-letni Ukrainiec, którego zatrzymano . Mężczyzna był nietrzeźwy i zaskoczony widokiem funkcjonariuszy, jednak nie stawiał oporu. Po oględzinach pustostanu, w pomieszczeniu, do którego wejście było zasłonięte skrzydłem drzwi, policjanci znaleźli przykryte śpiworami i materacami ciała dwóch mężczyzn.

"W tym samym czasie policjanci usłyszeli huk gwałtownie zamykanych drzwi. Natychmiast zlokalizowali lokal, w którym - jak się szybko okazało - zabarykadowała się para, mogąca mieć związek ze sprawą zabójstwa. Po chwili policjanci dostali się do mieszkania, gdzie zatrzymali 42-latka z pow. mazowieckiego oraz jego 33-letnią partnerkę pochodzącą z Ukrainy . Następnie, na wewnętrznym dziedzińcu, w ręce kryminalnych wpadło dwóch Ukraińców w wieku 54 i 33 lat" - podano w oświadczeniu.

Zabójstwo na Woli. Na miejscu Żandarmeria Wojskowa

Nie był to jednak koniec działań na miejscu, ponieważ policjanci wiedzieli, że ofiar może być więcej. W związku z tym w pustostanie działały psy tropiące. Wezwano Żandarmerię Wojskową oraz biegłych z zakresu medycyny sądowej. W wyniku wielogodzinnego działania policji ujawniono zwłoki kolejnych dwóch mężczyzn . Jedno ciało odkryto w piwnicy, drugie na poddaszu.

Najpoważniejszy wyrok może usłyszeć 34-letni Ukrainiec, który odpowie za trzy zabójstwa. Grozi mu kara pozbawienia wolności od lat 10 do nawet dożywotniego pozbawienia wolności. Pozostałe osoby są podejrzane o "niezawiadomienie organów ścigania o zbrodniach, za co grozi do 3 lat pozbawienia wolności".