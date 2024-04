Zatrzymani to w większości osoby bezdomne, są wśród nich są także kobiety. Jak dowiedziała się reporterka Polsat News Katarzyna Kajdasz , wszyscy mogą we wtorek usłyszeć zarzuty. Dokładna przyczyna śmierci czterech mężczyzn nie jest znana. Policja nie wyklucza, że ofiar może być więcej . Odnalezione ciała były w zaawansowanym stanie rozkładu. Służby nie wykluczają wątku kryminalnego.

Warszawa. Ciała odnalezione w kamienicy. Siedem osób zatrzymanych

Na miejscu użyto georadaru. - Ślady i przedmioty zabezpieczone na miejscu zdarzenia wskakują, że do śmierci mężczyzn przyczyniły się osoby trzecie. Ciała zmarłych przewieziono do Zakładu Medycyny Sądowej celem przeprowadzenia ich sekcji zwłok. Trwają czynności procesowe zmierzające do ustalenia okoliczności ich śmierci - opisał Szymon Banna.