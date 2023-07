Z. Ziobro o zamieszkach we Francji: Wyciągnijmy właściwe wnioski

Oprac.: Aleksandra Wieczorek Polska

Zbigniew Ziobro skomentował na Twitterze kwestię trwających w tym tygodniu zamieszek we Francji. Jak stwierdził: "To opowieść o bankructwie polityki migracyjnej i kulturowego 'ubogacenia', o postępującym upadku i anarchii". We wpisie wezwał także do "wyciągnięcia przez Polaków właściwych wniosków". "Tak dla referendum! Nie dla relokacji uchodźców!!!" - zakończył.

Zdjęcie Zbigniew Ziobro o zamieszkach we Francji. Odniósł się do referendum / AFP/Claire Serie/Hans Lucas; East News, Paweł Wodzyński /