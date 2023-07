Francja: Mer Marsylii z prośbą o "natychmiastowe" przysłanie dodatkowych służb

Oprac.: Aleksandra Wieczorek Świat

Mer Marsylii Benoit Payan w związku z demonstracjami wystosował w nocy z piątku na sobotę pilny apel, prosząc o "natychmiastowe przysłanie dodatkowych służb porządkowych". Ma to związek z grabieżami i przemocą, spowodowaną wyjściem mieszkańców na ulice drugiego co do wielkości miasta Francji. W całej Francji doszło do kolejnych zatrzymań, aresztowano w sumie niemal 500 osób, ranni zostali także policjanci.

Zdjęcie We Francji trwają zamieszki. Na zdj. płonąca ciężarówka w Nantes / Sebastien SALOM-GOMIS / AFP