Pogoda jeszcze nam nie odpuszcza

Czwartek raczej nie zachwyci temperaturami, które wyniosą od zera stopni na wschodzie i południu, przez około 2 st. C w centrum do 5 stopni Celsjusza na Wybrzeżu. W ciągu dnia mroźnie będzie na terenach podgórskich Karpat - tam termometry pokażą -3 st. C.

Mniej przyjemnie na wschodzie i południu

Noc będzie zimna, z temperaturami dochodzącymi do -6 stopni Celsjusza na północnym wschodzie i na terenach podgórskich. W większości Polski temperatury wyniosą od -3 do -1 st. C. Najcieplej będzie na Wybrzeżu: do około dwóch stopni powyżej zera.