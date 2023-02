- Cieszę się, że mogliśmy się spotkać w Warszawie - mówił Duda. Dodał, że to wyjątkowe miejsce, które stało się symbolem odradzającej się Polski.

- Dziś patrzymy na płonącą Ukrainę. Na płonące miasta. Słyszymy straszliwe wieści o rosyjskim terrorze i widzimy zamordowanych ludzi - dodał.

Prezydent podkreślił, że Rosja znów chce stać się imperium. - Nie ma na to naszej zgody. Nie ma zgody wolnego świata - podkreślił Duda.

Duda mówił też o wizycie Joe Bidena w Kijowie. - To znak dla świata. Prezydent Joe Biden wbrew wszelkim oczekiwaniom stanął na ukraińskiej ziemi i pokazał, że wolny świat i jego lider nie boi się niczego; pokazał, że Ukraina nie jest sama i ma wsparcie najpotężniejszej armii świata - stwierdził.

Duda: Ukraina nie upadła do dzisiaj

Polski prezydent wspominał też początek wojny w Ukrainie. - Wszyscy myśleli, że upadnie w trzy godziny. Ukraina nie upadła do dzisiaj - powiedział.

Dodał: - Wszyscy dzisiaj mówimy. Ukraina musi zwyciężyć. Dlatego wspieramy Ukrainę. Dziękuję USA i NATO. Dziękuję sojusznikom, że wzmacniają nasze bezpieczeństwo. Brutalna rosyjska pewność zostanie na Ukrainie ukarana.

Duda podziękował wszystkim krajom, które wspierają Ukrainę. - Nie tylko militarnie, ale też humanitarnie - mówił.

Prezydent dodał, że "jesteśmy coraz bezpieczniejsi". - Wierzę w to, że Rosja będzie musiała ze wstydem opuścić ukraińską ziemię. (...) My Polacy mamy doświadczenie niesienia pomocy jeden drugiemu - mówił Duda. Nawiązał też do słów papieża Jana Pawła II o Solidarności.