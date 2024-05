Wyruszył Marsz Żywych. Uczestnicy upamiętniają ofiary Zagłady

Oświęcim - Marsz Żywych

Tegoroczny marsz w sposób szczególny uwypukla tragedię węgierskich Żydów. Przypada w 80. rocznicę ich zagłady. Żydzi z Węgier stanowili największą grupę deportowanych do KL Auschwitz. Muzeum Auschwitz podało, że od końca kwietnia do sierpnia 1944 roku z Węgier przywieziono około 430 tysięcy osób, w tym dzieci. Ponad 75 procent z nich zostało zgładzonych.

Drygała przekazała, że chce "poznać historię naszego narodu i to, w jaki sposób byli traktowani ludzie". - Chcę też poznać innych i dowiedzieć się, jak oni patrzą na to, co się tu wydarzyło. Wiedziałam, że w tym roku przypada 80. rocznica zagłady węgierskich Żydów, ale nie zdawałam sobie sprawy, że liczba ofiar była aż tak ogromna. (...) Myślę, że przyjazdy polskiej młodzieży do byłego obozu są niezwykle ważne. To nowe doświadczenie, które pozwala zwizualizować sobie, jak ten koszmar wyglądał; to znacznie więcej niż wiedza podręcznikowa - podkreśliła.