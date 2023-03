Wypłaty 13. emerytury już niedługo. Uważaj na taką wiadomość

Co roku na podstawie danych publikowanych przez Główny Urząd Statystycznych jest wyliczana waloryzacja emerytur. Pomimo że początkowo w 2023 roku miała wynieść 13,8 proc., to ostatecznie zatrzymała się na poziomie 14,8 proc. Ma to wpływ na ostateczną wysokość 13. emerytury.

Wartość "trzynastki" jest równa najniższej emeryturze, która obowiązuje od 1 marca konkretnego roku, po waloryzacji. W 2023 roku wspomniana waloryzacja będzie miała wartość 250 zł brutto, czyli 227,50 zł netto. Oznacza to, że emeryci w ramach 13-stki otrzymają 1445,48 zł na rękę. Dodatkowe, trzynaste świadczenie jest wypłacane w kwietniu.

Oszuści czyhają na 13. emeryturę. Jakie stosują sposoby?

Starsze osoby są celem ataków bezwzględnych oszustów, którzy chcą wyłudzić dane osobowe i pieniądze. Przestępcy najczęściej nawiązują kontakt za pośrednictwem telefonu, wysyłając podrobione e-maile, czy przesyłając wiadomości na portalach społecznościowych.

Złodzieje grają najczęściej na emocjach. Podszywają się pod bliskich lub udają, że zmagają się z dużymi problemami w życiu, na przykład ciężką chorobą i proszą o wsparcie. Niekiedy mogą też kłamać, że są pracownikami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ułatwia im to manipulowanie ludźmi.

Zachowaj 13. emeryturę tylko dla siebie. Jak wykryć oszustów? Gdzie ich zgłaszać?

Oszustwa można wykryć, korzystając z informacji dostępnych w Internecie. W przypadku ZUS szczególnie często zdarzało się, że emeryci byli wykorzystywani po tym, jak odpowiadali na wiadomości e-mail, które wysyłano z adresów: składki@ubezpieczenia.pl i zus@zua.pl.

Warto wiedzieć, że ZUS może kontaktować się wyłącznie w sytuacji, kiedy klient ma profil na Platformie Usług Elektronicznych, a także wyraził zgodę na kontakt właśnie za pośrednictwem e-maili. Jeśli ktoś otrzyma wiadomość z adresu budzącego wątpliwości, powinien skontaktować się z Zakładem lub Centrum Obsługi Telefonicznej pod nr. 22 560 16 00 i wyjaśnić, czy rzeczywiście e-mail został wysłany z urzędu.

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby otrzymać 13. emeryturę?

Do tego, żeby otrzymać 13. emeryturę, jest potrzebne posiadanie na dzień weryfikacji, czyli 31 marca danego roku, prawa do świadczenia. Oznacza to, że w dniu 31 marca 2023 roku należy mieć status emeryta lub rencisty. Wtedy będzie można otrzymać "trzynastkę" w wysokości 1445,48 zł netto.



Nie trzeba składać żadnych dodatkowych wniosków. Ważne, by o tym pamiętać, bo wielu oszustów próbuje w ten sposób wyłudzić od seniorów wrażliwe dane i pieniądze.

