Spis treści: 01 Waloryzacja emerytur: ile wynosi?

02 Waloryzacja emerytur: procentowa i kwotowa

03 Dlaczego waloryzacja emerytur została zwiększona?

Waloryzacja emerytur: ile wynosi?

Waloryzacja emerytur definiowana jest na podstawie iloczynu kwoty świadczenia i wskaźnika waloryzacji. Ten to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych gospodarstw domowych emerytów w poprzednim roku kalendarzowym zwiększony o minimum 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2022 roku.

Ile wynosi wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2023 roku? Ten będzie rekordowy i wyniesie aż 114,8 proc. To oznacza, że emeryci dostaną podwyżki od 1 marca sięgające niemal 15 procent. To jednak nie wszystko. Obok procentowej rząd wprowadza waloryzację kwotową. Co to oznacza?

Waloryzacja emerytur: procentowa i kwotowa

Wskaźnik waloryzacji emerytur w 2023 roku to minimalna podwyżka na poziomie 250 zł. Ta waloryzacja kwotowa dotyczy najniższych emerytur, czyli od 1388,44 zł brutto do ok. 1700 zł brutto. Właśnie te świadczenia obejmie gwarantowana podwyżka w wysokości 250 zł.

Waloryzację emerytur kwotową najlepiej zobrazować na przykładzie. Zakładając, że przed 1 marca 2023 roku emeryt otrzymuje 1500 zł brutto świadczenia, po waloryzacji na poziomie 14,8 proc. dostałby 222 zł podwyżki. Uwzględniając tylko waloryzację procentową, emeryt otrzymałby 1722 zł. Waloryzacja kwotowo-procentowa to w takim przypadku wzrost do 1750 zł.

Dlaczego waloryzacja emerytur została zwiększona?

Waloryzacja emerytur w 2023 roku będzie nas kosztować 44,15 mld zł. Tak wysoka kwota wynika z prognozy kosztów waloryzacji, która okazała się błędna. Otóż jeszcze 27 października 2022 r. wskaźnik waloryzacji emerytur i rent, prognozowany na 2023 r., miał wynieść 113,8 proc. Wtedy kwotę waloryzacji szacowano na około 39,5 mld zł.

Wskaźnik realnego przeciętnego wynagrodzenia w 2022 roku w stosunku do 2021 wyniósł 97,9 proc. W związku z tym, wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2023 roku musiał zostać podniesiony do poziomu 114,8 proc.



ZUS nalicza podwyżkę z urzędu, dlatego nie trzeba składać wniosku o waloryzację lub wypłatę wyższego świadczenia.

