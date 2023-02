Darmowe leki i specjalne zasiłki. Z czego jeszcze mogą skorzystać emeryci?

W momencie przejścia na emeryturę seniorzy mogą rozpocząć korzystanie z rozmaitych ulg i zniżek. O niektórych z nich zdążyliśmy już napisać TUTAJ. Zazwyczaj do skorzystania z ulg dla seniorów upoważnia legitymacja emeryta. Benefity obejmują dodatkowe zniżki na rozmaite towary i usługi, a także komunikację miejską i lekarstwa. Przedstawiamy drugą część listy ulg i zasiłków, które mogą wykorzystać emeryci.

Reklama

Ulgi dla emerytów: Darmowe leki dla seniorów 75 plus

Dla seniorów dużą pomocą może okazać się możliwość otrzymania darmowych leków. Z takiego udogodnienia mogą skorzystać osoby, które mają więcej niż 75 lat i obejmuje je ubezpieczenie zdrowotne. Lista darmowych leków zawiera ponad 2 tysiące produktów, które są najczęściej stosowane podczas leczenia chorób związanych z zaawansowanym wiekiem seniorów.

Czytaj również: Fałszywa pracownica ZUS i "pani doktor" okradły seniorkę

Ulgi dla emerytów: Zasiłek pielęgnacyjny

Świadczenie obejmujące zasiłek pielęgnacyjny jest przeznaczone m.in. dla seniorów w wieku powyżej 75 lat. Dotyczy to osób, które są niezdolne do samodzielnej egzystencji – ze względu na niepełnosprawność albo zaawansowany wiek.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje starszym osobom niezależnie od wysokości uzyskiwanych dochodów w rodzinie lub samodzielnym gospodarstwie. Żeby go uzyskać, należy złożyć wniosek w urzędzie gminy albo ośrodku pomocy społecznej. Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego to 215,84 zł. Kwota ta jest wypłacana co miesiąc.

Czytaj również: Zniżka na bilety PKP dla emerytów w telefonie. Z oferty ZUS skorzystało już 130 tys. osób

Ulgi dla emerytów: Miejsce w DPS

Państwo przewiduje również pomoc osobom starszym w postaci skierowania do DPS. Z tej opcji mogą skorzystać osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby albo niepełnosprawności, które uniemożliwiają standardowe funkcjonowanie.

Niestety miejsce w DPS nie jest w pełni refundowane. Pensjonariusz ma pokrywać koszty, chociażby ze swojej emerytury, renty lub stałego zasiłku. Jednak opłata nie może wynosić więcej niż 70 proc. dochodu. Różnicę pomiędzy wniesioną opłatą a średnim miesięcznym kosztem utrzymania opłaca rodzina, dzieci lub wnuki. W momencie, gdy te dochody są za niskie, koszty pokrywa gmina.

Ulgi dla emerytów: Zasiłek z pomocy społecznej

Zasiłek z pomocy społecznej dla emerytów jest przeznaczony dla osób gospodarujących samotnie. Ich dochód nie może być wyższy niż 776 zł. Z zasiłku mogą też skorzystać seniorzy, którzy mają dochód nie wyższy niż 600 zł. Warto wiedzieć, że to emeryt powinien zgłosić się do ośrodka pomocy społecznej, w miejscu zamieszkania w swojej gminie – zasiłek nie jest przyznawany z urzędu.

Ulga dla emerytów: Zasiłek stały z pomocy społecznej

Zasiłek stały jest prawdopodobnie najczęściej wybieraną formą pomocy. Ma wartość od 30 do 719 złotych i jest przeznaczony dla osób niezdolnych do wykonywania pracy – z powodu wieku lub stopnia niepełnosprawności, który to uniemożliwia.

Zasiłek stały z pomocy społecznej oblicza się w ten sposób, że od kryterium dochodowego na członka rodziny odejmuje się dochód uzyskiwany na osobę, również w rodzinie. Warto wiedzieć, że zasiłek z pomocy społecznej nie będzie przysługiwał, jeśli senior pobiera jedno ze świadczeń:

rentę socjalną,

świadczenie pielęgnacyjne,

specjalny zasiłek opiekuńczy.

Ulga dla emerytów: Zasiłek celowy z pomocy społecznej

Inną formą pomocy dla emerytów jest zasiłek celowy z pomocy społecznej. Jest to jednorazowe świadczenie na zakup żywności, leków, opału, odzieży, a także przedmiotów użytku domowego. Zasiłek celowy można też przekazać na leczenie, czy sfinansowanie drobnych remontów i napraw, a także pogrzebu.

Zasiłek przydziela się też seniorom, którzy muszą pokryć wydatki powstałe w wyniku zdarzenia losowego, czy związane z klęską żywiołową lub ekologiczną. Dobrze wiedzieć, że przy przyznawaniu zasiłku nie bierze się pod uwagę dochodów seniora. Nie musi on też zwracać otrzymanych pieniędzy.

Ulgi dla emerytów: Zasiłek okresowy z pomocy społecznej

Dla emerytów przewidziano również zasiłek okresowy z pomocy społecznej. Jest on przyznawany osobom chorującym, niepełnosprawnym i tym, które są lub mogą być uprawnione do pozostałych świadczeń zabezpieczenia społecznego.

Obliczanie zasiłku polega na odjęciu swojego dochodu od kryterium dochodowego (dla gospodarujących samotnie). Wartość zasiłku okresowego z pomocy społecznej nie może być większa niż 418 złotych miesięcznie. Natomiast osoby żyjące w rodzinie dostaną zasiłek o wartości nie większej niż różnica między kryterium dochodowym a generowanym dochodem.

Czytaj również:

Darmowa komunikacja miejska dla emerytów. Warunek jest tylko jeden

Już ponad 200 tys. osób korzysta z nowości dla emerytów. Chodzi o dostęp do ulg i zniżek

Zniżki dla emerytów. Można sporo zaoszczędzić!