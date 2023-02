Wyższe świadczenie dla emerytek. Złóż wniosek jeszcze w lutym

Spis treści: 01 Przeliczenie wysokości emerytury: Kto może złożyć wniosek

Przeliczenie wysokości emerytury: Kto może złożyć wniosek

Wniosek o przeliczenie wysokości świadczenia emerytalnego jeszcze w lutym powinny złożyć kobiety, które pobierały okresowe emerytury kapitałowe przed październikiem 2017 roku.



Było to świadczenie przysługujące kobietom:

urodzonym przed 31 grudnia 1948 roku

które ukończyły 60 lat

posiadającym na subkoncie w ZUS sumę środków wyższą albo równą dwudziestokrotności wysokości dodatku pielęgnacyjnego.

Przeliczenie emerytury: Wniosek do końca lutego

Tak zwane okresowe emerytury kapitałowe miały zostać przeliczone na jednolite świadczenia ZUS po osiągnięciu przez kobiety i mężczyzn wspólnego wieku emerytalnego, czyli 67 lat. Natomiast w 2017 roku obniżono wiek emerytalny dla kobiet do 60 lat, a dla mężczyzn do 65 lat. Pozostała jednak możliwość przeliczenie wysokości świadczenia dla kobiet, które skończyły 67 lat. Można w tej sprawie złożyć wniosek do ZUS do końca lutego.

W efekcie zmian przepisów związanych z Otwartym Funduszem Emerytalnym i obniżeniem wieku emerytalnego w 2017 roku wiele emerytek urodzonych między marcem a czerwcem 1956 roku ma szansę na wyższe świadczenie. Często nie wiedzą one, że mogą skorzystać z takiej możliwości.

Kobiety urodzone od 1 marca 1956 roku do 20 czerwca 1956 roku mogą skorzystać na tablicach dalszego trwania życia GUS. Względem nich tablice będą stosowane tylko do końca marca 2023 roku. Właśnie do końca marca obowiązują tzw. tablice pandemiczne, ponieważ do tego czasu będzie trwał ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego. Tablice GUS informują, ile jeszcze statystycznie życia mają przed sobą osoby w danym wieku. Przekładają się one realnie na wysokość przyszłych świadczeń i są przygotowywane m.in. właśnie na potrzeby systemu emerytalnego.

Przeliczenie emerytury a waloryzacja 2023

ZUS przeliczy wysokość świadczenia wszystkim kobietom, które pobierały okresową emeryturę kapitałową w wieku 60 lat i w 2023 roku ukończą 67 lat. Jeśli już teraz złożą one wniosek o przeliczenie emerytury, to może być to dla nich korzystniejsze, ponieważ od razu obejmie je także marcowa waloryzacja. Wartość wskaźnika waloryzacji wyniesie 14,8 proc.

Wniosek o ponowne przeliczenie emerytury, czyli formularz ERPO jest dostępny w placówkach i na stronie internetowej ZUS. Wypełnić i złożyć go można zarówno elektronicznie, jak i w wersji papierowej.

Klaudia Katarzyńska



