Spis treści: 01 Kiedy wypłata trzynastej emerytury?

02 Kto nie odbierze trzynastki w kwietniu?

03 Komu nie przysługuje trzynasta emerytura?

Kiedy wypłata trzynastej emerytury?

Zgodnie z ustawą ZUS i KRUS wypłacają świadczenia 1, 5, 6, 10, 15, 20 i 25 dnia każdego miesiąca. Decyzja o tym, w którym dniu konkretny emeryt otrzymuje przelew, zapada odgórnie. Przepisy mówią, że trzynasta emerytura jest wypłacana razem ze świadczeniem za kwiecień. Co to oznacza w praktyce?

Reklama

Taka informacja mówi nam, że dodatkowe pieniądze emeryci i renciści otrzymają razem z przelewem, który wypada na jeden z dni kwietnia. Od tej zasady istnieje zwykle jeden wyjątek, ale w tym roku będą to aż dwa przypadki.

Kto nie odbierze trzynastki w kwietniu?

Po pierwsze, zgodnie z ustawą, trzynasta emerytura jest wypłacana w maju osobom pobierającym świadczenie i zasiłek przedemerytalny. To grupa osób uprawnionych, która odbiera pieniądze w innym terminie niż pozostali emeryci i renciści.

Zobacz także: Ostatnie dni na podwyższenie emerytury. Kto powinien złożyć wniosek do ZUS?

W tym roku niektórzy emeryci otrzymają "trzynastki" jeszcze w marcu. Wynika to z faktu, że w 2023 pierwszy dzień kwietnia wypada w sobotę. Dlatego pieniądze na trzynastki mają trafić m.in. do Poczty Polskiej już 28 marca. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku 10 kwietnia. Na tę datę przypada Poniedziałek Wielkanocny, dlatego emeryci i renciści z tym terminem wypłaty świadczeń otrzymają jeszcze przed Wielkanocą.

Komu nie przysługuje trzynasta emerytura?

"Trzynastka" jest bardzo powszechnym świadczeniem, do nabycia prawa do jego wypłaty wystarczy spełniać tylko jeden warunek — do 31 marca 2023 mieć status emeryta lub rencisty. Każdemu obywatelowi Polski z takim statusem, bez składania żadnych dokumentów i oświadczeń, przysługuje trzynasta emerytura.

Sprawdź też: Waloryzacja emerytur 2023. Od marca dostaniesz minimum 227 zł netto więcej [TABELA]

Na trzynastkę nie mogą więc liczyć tylko ci seniorzy, którzy w świetle prawa nie mają statusu emeryta lub rencisty. Do tej grupy należą przedstawiciele nielicznych zawodów takich jak np. sędziowie i prokuratorzy. Zgodnie z przepisami osoby, które kończą karierę w tych zawodach, nie idą na emeryturę, a przechodzą w stan spoczynku. Grupy w spoczynku nie są beneficjentami programu dodatkowych emerytur.

Czytaj również:

Darmowe leki i specjalne zasiłki. Z czego jeszcze mogą skorzystać emeryci?

Duże zmiany w prawie spadkowym. Oni już nie odziedziczą spadku