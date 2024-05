Wymowny wpis Donalda Tuska. "Tych nie będę wspominał. Szkoda święta"

" Tych, którzy psuli i psują, a dzisiaj przed kamerami stroją dumne miny, nie będę wspominał . Szkoda święta" - napisał Donald Tusk w 20. rocznicę wstąpienia Polski do UE.

W środę miało odbyć się spotkanie premiera z prezydentem, na które nalegał Andrzej Duda - we wtorek ponowił zaproszenie. Szef rządu nie skorzystał jednak z możliwości spotkania, tłumacząc to zapaleniem płuc. Spotkanie miało dotyczyć możliwości rozmieszczenia broni atomowej sojuszników na terenie naszego kraju ("Nuclear sharing") i rozpoczynającej się za pół roku prezydencji Polski w UE.

Niedoszłe spotkanie Dudy i Tuska. "Niestety pan premier z zaproszenia nie skorzystał"

Kolarskiego zapytano także o ewentualne trzecie zaproszenie dla Donalda Tuska. - Drzwi Pałacu Prezydenckiego są zawsze otwarte. Przypomnę, że to premierowi zależało, by porozmawiać z prezydentem na temat Nuclear Sharing (...) - mówił sekretarz stanu i kandydat PiS w wyborach do Parlamentu Europejskiego.