Wybuch w Osinach. Sikorski zapowiada protest MSZ

Wiktor Kazanecki
Aleksandra Czurczak

Wiktor Kazanecki, Aleksandra Czurczak

Aktualizacja

"Kolejne naruszenie naszej przestrzeni powietrznej ze Wschodu potwierdza, że najważniejszą misją Polski wobec NATO jest obrona własnego terytorium" - napisał szef dyplomacji Radosław Sikorski. Jak zapowiedział w kontekście eksplozji w Osinach, "będzie protest MSZ wobec sprawcy".

Szef dyplomacji Radosław Sikorski
Szef dyplomacji Radosław SikorskiAndrzej Iwańczuk/ReporterEast News

"Będzie protest MSZ wobec sprawcy" - napisał na platformie X w środę szef MSZ Radosław Sikorski w kontekście eksplozji w Osinach.

Jak podkreślił wicepremier, to już "kolejne naruszenie naszej przestrzeni powietrznej ze Wschodu".

W swoim wpisie zaznaczył, że w związku z tym, "najważniejszą misją Polski wobec NATO jest obrona naszego własnego terytorium".

Lubelskie

Anna Nicz
Wiktor Kazanecki
Anna Nicz, Wiktor Kazanecki

    W Osinach w nocy z wtorku na środę doszło do eksplozji obiektu, który jest wojskowym bezzałogowcem. Rzecznik MSZ Paweł Wroński potwierdził w rozmowie z agencją Reutera, że chodzi o drona Shahed.

    W województwie lubelskim, w środę nad ranem, policja otrzymała zgłoszenie o eksplozji w Osinach.

    Okazało się, że na pole kukurydzy runął niezidentyfikowany obiekt. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał, jednak siła wybuchu była na tyle duża, że wypadły szyby okien w kilku pobliskich domach.

    Po godzinie 16:00 w środę rzecznik polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Paweł Wroński przekazał w rozmowie z agencją Reutera, że - "obiekt, który w nocy wylądował na polu kukurydzy we wschodniej Polsce, był rosyjską wersją drona Shahed".

    Polska

    Dawid Szczyrbowski
    Paweł Sekmistrz
    Dawid Szczyrbowski, Paweł Sekmistrz

      Ponadto prokurator okręgowy w Lublinie Grzegorz Trusiewicz przekazał, że śledztwo prowadzone jest w kierunku art. 163 Kodeksu karnego, czyli sprowadzenie zdarzenia powszechnie niebezpiecznego. Za popełnienie takiego czynu grozi do 10 lat więzienia.

      Nowe informacje na temat obiektu, który spadł na pole w Osinach przekazał prok. Grzegorz Trusiewicz na konferencji po godzinie 15.

      - Biegły wojskowy potwierdził ustalenia, które zostały wcześniej poczynione przez biegłego cywilnego. Wskazał z bardzo wysokim prawdopodobieństwem, że części drona wskazują na użycie materiałów wybuchowych - powiedział Trusiewicz.

      Nie wiadomo, o jakiej ilości i jakim składzie materiałów mowa. Prokurator przekazał, że na miejscu upadku widać "epicentrum" - krąg o średnicy 5-6 metrów i około 50 cm głębokości.

      Polska

      Anna Nicz
      Anna Nicz
      Kołodziejczak: Powinno być żądanie demilitaryzacji Obwodu KrólewieckiegoPolsat NewsPolsat News

