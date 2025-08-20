"Będzie protest MSZ wobec sprawcy" - napisał na platformie X w środę szef MSZ Radosław Sikorski w kontekście eksplozji w Osinach.

Jak podkreślił wicepremier, to już "kolejne naruszenie naszej przestrzeni powietrznej ze Wschodu".

W swoim wpisie zaznaczył, że w związku z tym, "najważniejszą misją Polski wobec NATO jest obrona naszego własnego terytorium".

W Osinach w nocy z wtorku na środę doszło do eksplozji obiektu, który jest wojskowym bezzałogowcem. Rzecznik MSZ Paweł Wroński potwierdził w rozmowie z agencją Reutera, że chodzi o drona Shahed.

Wybuch w Osinach. Prokuratura Okręgowa w Lublinie wydała opinię

W województwie lubelskim, w środę nad ranem, policja otrzymała zgłoszenie o eksplozji w Osinach.

Okazało się, że na pole kukurydzy runął niezidentyfikowany obiekt. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał, jednak siła wybuchu była na tyle duża, że wypadły szyby okien w kilku pobliskich domach.

Po godzinie 16:00 w środę rzecznik polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Paweł Wroński przekazał w rozmowie z agencją Reutera, że - "obiekt, który w nocy wylądował na polu kukurydzy we wschodniej Polsce, był rosyjską wersją drona Shahed".

Ponadto prokurator okręgowy w Lublinie Grzegorz Trusiewicz przekazał, że śledztwo prowadzone jest w kierunku art. 163 Kodeksu karnego, czyli sprowadzenie zdarzenia powszechnie niebezpiecznego. Za popełnienie takiego czynu grozi do 10 lat więzienia.

Eksplozja w Osinach. Prokurator: Dron posiadał materiały wybuchowe

Nowe informacje na temat obiektu, który spadł na pole w Osinach przekazał prok. Grzegorz Trusiewicz na konferencji po godzinie 15.

- Biegły wojskowy potwierdził ustalenia, które zostały wcześniej poczynione przez biegłego cywilnego. Wskazał z bardzo wysokim prawdopodobieństwem, że części drona wskazują na użycie materiałów wybuchowych - powiedział Trusiewicz.

Nie wiadomo, o jakiej ilości i jakim składzie materiałów mowa. Prokurator przekazał, że na miejscu upadku widać "epicentrum" - krąg o średnicy 5-6 metrów i około 50 cm głębokości.

