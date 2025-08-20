Eksplozja w Osinach. Prokurator: Dron posiadał materiały wybuchowe
Biegły potwierdził, że dron, który wybuchł w Osinach, posiadał materiały wybuchowe - przekazał na konferencji prok. Grzegorz Trusiewicz, szef Prokuratury Okręgowej w Lublinie. Jak dodał, wyraźnie widać "epicentrum", gdzie doszło do wybuchu - to krąg o średnicy 5-6 metrów i około 50 cm głębokości. Na razie nie ustalono, jaką ilość materiałów wybuchowych przenosił bezzałogowiec.
W skrócie
- Biegły wojskowy wskazał z bardzo wysokim prawdopodobieństwem, że części drona, który spadł na pole w Osinach, wskazują na użycie materiałów wybuchowych - przekazał prok. Grzegorz Trusiewicz.
- Na miejscu wybuchu widoczny jest krąg o średnicy 5-6 metrów i głębokości około 50 cm.
- Nie ustalono jeszcze, jaki był skład, ilość materiałów wybuchowych ani pochodzenie drona.
Nowe informacje na temat niezidentyfikowanego obiektu, który spadł na pole w Osinach, przekazano na konferencji w środę po południu.
- Biegły wojskowy potwierdził ustalenia, które zostały wcześniej poczynione przez biegłego cywilnego. Wskazał z bardzo wysokim prawdopodobieństwem, że części drona wskazują na użycie materiałów wybuchowych - powiedział prok. Grzegorz Trusiewicz, szef Prokuratury Okręgowej w Lublinie. - Istnieje bardzo wysokie prawdopodobieństwo, graniczące z pewnością, że doszło do wybuchu.
Nie wiadomo, o jakiej ilości i jakim składzie materiałów wybuchowych mowa. Nie wiadomo także, jakiej produkcji jest dron. Służby nie są w stanie obecnie stwierdzić, czy do wybuchu doszło w powietrzu, czy po uderzeniu w podłoże.
Prokurator przekazał, że na miejscu upadku widać "epicentrum" - krąg o średnicy 5-6 metrów i około 50 cm głębokości. Na miejscu cały czas trwają czynności.
Osiny. Na pole spadł niezidentyfikowany obiekt
W środę nad ranem policja otrzymała zgłoszenie o eksplozji w Osinach na Lubelszczyźnie. Okazało się, że na pole kukurydzy runął niezidentyfikowany obiekt. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał, jednak siła wybuchu była na tyle silna, że wypadły szyby okien w kilku pobliskich domach.
Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał później, że brane pod uwagę są trzy wersje wydarzeń - był to dron rosyjski, dron przemytniczy lub akt sabotażu.
Podczas wcześniejszej konferencji prokurator Trusiewicz zastrzegł, że podane ustalenia są wstępne, a incydent będzie dalej weryfikowany. - Wstępnie możemy wykluczyć, że był to dron cywilny i możemy wykluczyć, że był to dron przemytniczy - mówił prokurator.