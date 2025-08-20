Ważny komunikat BBN po wybuchu w Osinach. Prezydent dostał meldunek

W skrócie W Osinach doszło do eksplozji niezidentyfikowanego obiektu latającego, który spadł na pole kukurydzy.

Wstępne badania prokuratury wskazują, że był to najprawdopodobniej wojskowy dron, a eksplozja wynikała z działania materiałów wybuchowych.

Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego oraz prezydent Karol Nawrocki są na bieżąco informowani o sytuacji, a służby wojskowe i prokuratura prowadzą dochodzenie.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego wydało komunikat, w którym odniosło się do incydentu związanego z eksplozją obiektu latającego, do której doszło w nocy z wtorku na środę.

"Prezydent RP Karol Nawrocki jest na bieżąco informowany o sytuacji związanej z incydentem w miejscowości Osiny w powiecie łukowskim" - czytamy.

Niezidentyfikowany obiekt na Lubelszczyźnie. BBN komentuje

"Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomir Cenckiewicz rozmawiał o sprawie z wicepremierem, ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem" - poinformowano w oświadczeniu BBN.

Jak dodano, informacje o zdarzeniu przekazywane są do instytucji również przez instytucje rządowe. BBN ma pozostawać w kontakcie także z Dowództwem Operacyjnym RSZ.

Rozwiń

Odnaleziony obiekt to wojskowy dron? Prokuratura informuje o wstępnych badaniach

Podczas konferencji prasowej prok. Grzegorz Trusiewicz z Prokuratury Okręgowej w Lublinie poinformował, że wstępne badania z udziałem biegłego wykazały, że obiekt odnaleziony w Osinach to najprawdopodobniej dron wojskowy.

- Najprawdopodobniej do jego uszkodzenia doszło na skutek działania materiałów wybuchowych - dodał prokurator. Jednocześnie podkreślił, że "nie są w stanie obecnie wykazać, o jakie materiały chodzi".

Incydent ma być weryfikowany, a na miejscu zdarzenia pojawić ma się wkrótce biegły wojskowy. Być może dojdzie również do przeszukania terenu przez żołnierzy z Wojsk Obrony Terytorialnej.

- Wstępnie możemy wykluczyć, że był to dron cywilny - poinformował prok. Trusiewicz.

Incydent w Osinach. Eksplozja w środku nocy

Do zdarzenia doszło ok. godz. 2 nad ranem. Niezidentyfikowany obiekt spadł na pole kukurydzy w Osinach, w powiecie łukowskim. W okolicy odnaleziono jego plastikowe i metalowe fragmenty.

Nikt nie został ranny w wyniku incydentu, jednak eksplozja doprowadziła do wypadnięcia szyb w trzech znajdujących się nieopodal domach.

Pomimo pierwszych ocen służb, obiekt wciąż pozostaje niezidentyfikowany. - Znaleziony przedmiot wyglądem przypomina fragment silnika ze śmigłem - przekazała major Ewa Złotnicka z Dowództwa Operacyjnego RSZ.

Putin zgodził się na spotkanie z Zełenskim. Szłapka w ''Gościu Wydarzeń'': Rosjanie oszukują. To domena ich polityki Polsat News Polsat News