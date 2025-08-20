Ważny komunikat BBN po wybuchu w Osinach. Prezydent dostał meldunek

Dawid Szczyrbowski
Paweł Sekmistrz

Dawid Szczyrbowski, Paweł Sekmistrz

Aktualizacja

Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego rozmawiał o sprawie wybuchu w Osinach z ministrem obrony narodowej - podało BBN. O wydarzeniach na bieżąco jest informowany prezydent Karol Nawrocki - podano.

BBN informuje na bieżąco Karola Nawrockiego o incydencie w Osinach
BBN informuje na bieżąco Karola Nawrockiego o incydencie w OsinachWojciech OlkusnikEast News

W skrócie

  • W Osinach doszło do eksplozji niezidentyfikowanego obiektu latającego, który spadł na pole kukurydzy.
  • Wstępne badania prokuratury wskazują, że był to najprawdopodobniej wojskowy dron, a eksplozja wynikała z działania materiałów wybuchowych.
  • Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego oraz prezydent Karol Nawrocki są na bieżąco informowani o sytuacji, a służby wojskowe i prokuratura prowadzą dochodzenie.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego wydało komunikat, w którym odniosło się do incydentu związanego z eksplozją obiektu latającego, do której doszło w nocy z wtorku na środę.

"Prezydent RP Karol Nawrocki jest na bieżąco informowany o sytuacji związanej z incydentem w miejscowości Osiny w powiecie łukowskim" - czytamy.

Niezidentyfikowany obiekt na Lubelszczyźnie. BBN komentuje

"Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomir Cenckiewicz rozmawiał o sprawie z wicepremierem, ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem" - poinformowano w oświadczeniu BBN.

Jak dodano, informacje o zdarzeniu przekazywane są do instytucji również przez instytucje rządowe. BBN ma pozostawać w kontakcie także z Dowództwem Operacyjnym RSZ.

Odnaleziony obiekt to wojskowy dron? Prokuratura informuje o wstępnych badaniach

Podczas konferencji prasowej prok. Grzegorz Trusiewicz z Prokuratury Okręgowej w Lublinie poinformował, że wstępne badania z udziałem biegłego wykazały, że obiekt odnaleziony w Osinach to najprawdopodobniej dron wojskowy.

- Najprawdopodobniej do jego uszkodzenia doszło na skutek działania materiałów wybuchowych - dodał prokurator. Jednocześnie podkreślił, że "nie są w stanie obecnie wykazać, o jakie materiały chodzi".

Zobacz również:

Nie ma oficjalnej informacji, co spadło na pole kukurydzy na Lubelszczyźnie, na zdjęciu miejsce zdarzenia (fot. PAP/Wojtek Jargiło) oraz prawdopodobne szczątki obiektu opublikowane przez lokalną telewizję Łuków TV, kolaż: Interia/A. Włodarczyk
Polska

Wciąż wiele znaków zapytania. Co się wydarzyło pod Łukowem?

Łukasz Szpyrka
Łukasz Szpyrka

    Incydent ma być weryfikowany, a na miejscu zdarzenia pojawić ma się wkrótce biegły wojskowy. Być może dojdzie również do przeszukania terenu przez żołnierzy z Wojsk Obrony Terytorialnej.

    - Wstępnie możemy wykluczyć, że był to dron cywilny - poinformował prok. Trusiewicz.

    Incydent w Osinach. Eksplozja w środku nocy

    Do zdarzenia doszło ok. godz. 2 nad ranem. Niezidentyfikowany obiekt spadł na pole kukurydzy w Osinach, w powiecie łukowskim. W okolicy odnaleziono jego plastikowe i metalowe fragmenty.

    Nikt nie został ranny w wyniku incydentu, jednak eksplozja doprowadziła do wypadnięcia szyb w trzech znajdujących się nieopodal domach.

    Pomimo pierwszych ocen służb, obiekt wciąż pozostaje niezidentyfikowany. - Znaleziony przedmiot wyglądem przypomina fragment silnika ze śmigłem - przekazała major Ewa Złotnicka z Dowództwa Operacyjnego RSZ.

    Zobacz również:

    Która uczelnia wyższa jest najlepsza w Polsce?
    Polska

    Polskie uczelnie w międzynarodowym rankingu. Do której należy pierwsze miejsce?

    Agnieszka Kasprzyk
    Putin zgodził się na spotkanie z Zełenskim. Szłapka w ''Gościu Wydarzeń'': Rosjanie oszukują. To domena ich politykiPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze