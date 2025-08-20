Czasowe odwołanie połączeń Express Intercity Premium (EIP) na trasie Warszawa - Częstochowa - Lubliniec - Opole - Wrocław spowodowane będzie przerwą w ruchu na odcinku Lubliniec - Opole w okresie 8-29 września - przekazał portal Rynek Kolejowy.

Jak dodano, chodzi o prace na szlakach nr 61 oraz 144 dofinansowanych w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Pozwoli to na podniesienie prędkości maksymalnej ze 140 do 160 km/h, co skróci czas przejazdu pociągów pasażerskich na wspomnianej trasie. Modernizacja planowo ma zakończyć się w czerwcu 2026 roku.

Portal przekazał, że pozostałe pociągi relacji Warszawa - Opole - Wrocław zostały przekierowane na objazdy. EIC Ślęża i EIC Panorama pojadą przez Poznań, a połączenia kategorii Intercity - innymi trasami, przez co niektóre z nich będą miały wydłużony czas przejazdu nawet o 60 minut.

Wrocław, Częstochowa i Opole czasowo bez Pendolino. Zaplanowano modernizację trasy

Rynek Kolejowy zaznacza, że spośród wszystkich relacji obsługiwanych przez składy Pendolino trasa Warszawa - Wrocław była najtrudniejsza dla państwowego przewoźnika. Jako przyczynę wskazano niedostatki infrastruktury. Na trasie czas przejazdu systematycznie się pogarszał, a PKP Intercity wyjaśniało, iż dzieje się tak z powodu utrudnień modernizacyjnych.

W efekcie najlepszym możliwym do uzyskania czasem przejazdu było 3,5 godziny, które udało się uzyskać w początkowym okresie eksploatacji ED250, które obsługują połączenia kategorii EIP.

Rok temu wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak sygnalizował możliwość skrócenia go o kolejnych 10 minut. Portal zaznacza, że docelowym rozwiązaniem ma być jednak budowa Kolei Dużych Prędkości. Chodzi o planowaną linię "Y" przez lotnisko CPK i Łódź z odnogą do Poznania.

