Wstrzymują Pendolino do dwóch stolic województw. Poznaliśmy powód

Michał Blus

Michał Blus

Z rozkładu jazdy PKP Intercity na trzy tygodnie września znikną jedyne pociągi Pendolino łączące Warszawę z Opolem i Wrocławiem. Powodem są zaplanowane prace modernizacyjne, które w przyszłości pozwolą na szybszą jazdę pociągiem między tymi miastami. Jak wyliczają kolejarze, czas przejazdu między dolnośląską metropolią a stolicą Polski ulegnie skróceniu o około 10 minut.

Pendolino na trzy tygodnie nie będzie dojeżdżać do Wrocławia
Pendolino na trzy tygodnie nie będzie dojeżdżać do WrocławiaWojciech OlkusnikEast News

Czasowe odwołanie połączeń Express Intercity Premium (EIP) na trasie Warszawa - Częstochowa - Lubliniec - Opole - Wrocław spowodowane będzie przerwą w ruchu na odcinku Lubliniec - Opole w okresie 8-29 września - przekazał portal Rynek Kolejowy.

Jak dodano, chodzi o prace na szlakach nr 61 oraz 144 dofinansowanych w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Pozwoli to na podniesienie prędkości maksymalnej ze 140 do 160 km/h, co skróci czas przejazdu pociągów pasażerskich na wspomnianej trasie. Modernizacja planowo ma zakończyć się w czerwcu 2026 roku.

Portal przekazał, że pozostałe pociągi relacji Warszawa - Opole - Wrocław zostały przekierowane na objazdy. EIC Ślęża i EIC Panorama pojadą przez Poznań, a połączenia kategorii Intercity - innymi trasami, przez co niektóre z nich będą miały wydłużony czas przejazdu nawet o 60 minut.

Wrocław, Częstochowa i Opole czasowo bez Pendolino. Zaplanowano modernizację trasy

Rynek Kolejowy zaznacza, że spośród wszystkich relacji obsługiwanych przez składy Pendolino trasa Warszawa - Wrocław była najtrudniejsza dla państwowego przewoźnika. Jako przyczynę wskazano niedostatki infrastruktury. Na trasie czas przejazdu systematycznie się pogarszał, a PKP Intercity wyjaśniało, iż dzieje się tak z powodu utrudnień modernizacyjnych.

W efekcie najlepszym możliwym do uzyskania czasem przejazdu było 3,5 godziny, które udało się uzyskać w początkowym okresie eksploatacji ED250, które obsługują połączenia kategorii EIP.

Zobacz również:

Czeskie Koleje informują o awarii (zdj. ilustracyjne)
Świat

Paraliż kolei w Czechach. Awaria kluczowego systemu i opóźnienia pociągów

Dagmara Pakuła
Dagmara Pakuła

    Rok temu wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak sygnalizował możliwość skrócenia go o kolejnych 10 minut. Portal zaznacza, że docelowym rozwiązaniem ma być jednak budowa Kolei Dużych Prędkości. Chodzi o planowaną linię "Y" przez lotnisko CPK i Łódź z odnogą do Poznania.

    Zobacz również:

    Karol Nawrocki w kampanii wyborczej poparł postulaty Stowarzyszenia "Tak dla CPK"
    Polska

    Prezydent kontra rząd. Wraca spór o CPK

    Kamila Baranowska
    Kamila Baranowska
    Poseł KO apeluje do prezydenta: Nie powinien podpisywać ustawy wiatrakowejPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze