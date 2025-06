To dobra wiadomość dla osób planujących urlop nad morzem. Nie muszą już wybierać między popularnym Trójmiastem a zaciszną Juratą czy komercyjnym Władysławowem.

W poszukiwaniu szerokiej i pięknej plaży mogą w końcu wybrać się do Świnoujścia pociągiem - do nadmorskiego kurortu dojedzie Pendolino.

Ta informacja ucieszy nie tylko niezmotoryzowanych. Wprawdzie podróż do "polskiego Miami" autem jest możliwa, jednak jednocześnie bardzo wyczerpująca. Trasa z Warszawy zajmuje ok. 7 godzin, o bardziej oddalonych miejscach nie wspominając. Dzięki uruchomieniu nowego połączenia, a właściwie wydłużeniu już istniejącej trasy do Szczecina, podróż pociągiem ze stolicy do Świnoujścia zajmie 5 godzin i 40 minut.

- To bardzo dobra wiadomość nie tylko dla mieszkańców Świnoujścia, ale i dla tysięcy turystów odwiedzających kurort w sezonie letnim. Zwiększamy dostępność komunikacyjną Świnoujścia i robimy to w najbardziej komfortowy sposób - powiedział podczas konferencji prasowej w Świnoujściu wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka.

Pendolino z Warszawy do Świnoujścia

Wydaje się, że podróż pociągiem z Warszawy do Świnoujścia rzeczywiście będzie komfortowa. Ze stacji kolejowej do centrum miasta pasażerów zabierze prom, a sam fakt pokonania ok. 630 km w niecałe 6 godzin to sytuacja wyjątkowo ułatwiająca podróżowanie.

- Na polskiej sieci kolejowej, w tych konkretnych relacjach, nigdy nie notowano takich czasów przejazdu - dodał z kolei wiceminister Piotr Malepszak.

Pociąg będzie ruszał z Warszawy o godzinie 16:00, a na miejsce dotrze planowo o godzinie 21:40. Natomiast podróż powrotną do stolicy rozpocznie rano, tuż po 6:00. Połączenie ruszy 18 czerwca bieżącego roku.

Nowe, a raczej wydłużone połączenie, będzie nie tylko szybkie i wygodne, ale zwiększy też liczbę turystów odwiedzających Świnoujście.

- W pierwszym kwartale 2024 r. z pociągów na trasie Szczecin - Warszawa skorzystało ok. 71 tys. pasażerów. W pierwszym kwartale 2025 r. już ponad 111 tys. To aż 40 tys. osób więcej i to moim zdaniem jest właśnie efekt pendolino - przekonywał wiceminister Marchewka.

W "efekt pendolino" wierzy również prezydent miasta, Joanna Agatowska.

- Zabiegaliśmy o to rozwiązanie od miesięcy. To konkretna odpowiedź na potrzeby mieszkańców, kuracjuszy i turystów. Świnoujście jako miasto uzdrowiskowe, dbające o środowisko, potrzebuje takich rozwiązań - zapewniała dziennikarzy.

Z nowych rozwiązań będą zadowoleni także mieszkańcy zachodniej części naszego kraju. Podczas konferencji zapowiedziano uruchomienie dwóch innych połączeń dalekobieżnych do Świnoujścia. Pociąg Intercity o nazwie "Merkury" wyruszy z Wrocławia, a na miejsce dojedzie przez Poznań.

Z kolei "Błękitna Fala" zastąpi kursującego do tej pory "Bolesława Prusa", który w obecnej chwili kursuje na trasie Warszawa - Szczecin. Pociąg ma ruszać z Warszawy o godzinie 8:00 i dojeżdżać do Świnoujścia po godz. 13:00.

Miasto na wyspach

Choć piękna, szeroka plaża to zdecydowanie największa chluba miasta, Świnoujście ma wiele innych wyjątkowych cech. Przede wszystkim jako jedyne miasto w Polsce leży w całości na wyspach.

Jest ich 44, ale tylko trzy są zamieszkałe: Uznam (mieści się tu centrum i infrastruktura turystyczna), Wolin (tutaj zlokalizowana jest m.in. dzielnica przemysłowa i portowa) oraz Krasibór (mniejsza wyspa, oddzielona od Wolina Kanałem Piastowskim).

Położenie geograficzne Świnoujścia sprawiło, że już na początku XIX wieku okrzyknięto je uzdrowiskiem. Do dziś funkcjonuje tutaj Dom Zdrojowy, w którym kuracjusze mogą wybierać spośród licznych zabiegów i kąpieli zdrowotnych.

Atrakcją samą w sobie jest prom, który zachęca i przede wszystkim umożliwia zwiedzanie świnoujskich wysp.

Fanom historii polecamy wycieczkę po tutejszych zabytkach, którą warto rozpocząć od Muzeum Rybołówstwa Morskiego. Absolutnie nie można przegapić zbudowanego w XIX wieku pruskiego zespołu fortyfikacji, czyli Twierdzy Świnoujście. Jej celem była obrona portu, ujścia Świny.

W "polskim Miami" z pewnością odnajdą się zwolennicy aktywnego wypoczynku: sporty wodne, żeglarstwo, kajaki czy piesze wędrówki są na wyciągnięcie ręki. Te ostatnie warto odbyć w Wolińskim Parku Narodowym. W końcu nic nie równa się wypoczynkowi na łonie natury, a tej na świnoujskich wyspach zdecydowanie nie brakuje.

Poboży w "Graffiti": Kosiniak-Kamysz pomaga Tuskowi w budowie reżimu autorytarnego Polsat News Polsat News