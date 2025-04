Pierwsza decyzja w sprawie zapadła w ubiegłym roku. Z jej pierwotnego brzmienia wynikało, że nowe połączenia miałyby być dostępne wyłącznie w relacjach międzynarodowych , co oznaczałoby brak możliwości zakupienia biletów na przejazd w relacji krajowej Poznań - Warszawa .

Niemiecki rywal PKP wjeżdża do Polski. Jest oficjalna zgoda

Nowe połączenia mają zapewnić co najmniej 240 miejsc siedzących drugiej klasy z wydzielonymi strefami dla rodzin z dziećmi i osób z ograniczoną możliwością poruszania się.

Rynek Kolejowy przypomina, że biletów nie będzie dało się kupić wyłącznie na przejazdy w granicach stolic Polski oraz Niemiec, czyli np. na trasę z Warszawy Wschodniej na Zachodnią. Założono, że przejazd w pełnej relacji pociągu miałby trwać tylko 5 godzin i 8 minut , co stanowi wyzwanie dla PKP Intercity. Nasza spółka pokonuje wspomniany dystans wolniej, bo w 5 godzin i 42 minuty.

Składy PKP IC obsługują jednak dodatkowo Kutno, Konin, Zbąszynek, Świebodzin, Rzepin oraz niemiecki Frankfurt nad Odrą. FlixTrain nie ma tego w planach , a co więcej, na postój w Poznaniu przewidział jedynie dwie minuty.

PKP Intercity pojedzie do Lipska. Będzie też nocny pociąg w kierunku Berlina

Trasa z Warszawy do Berlina jest jedną z tych, na które PKP IC kładzie szczególny nacisk. Od grudnia 2025 roku pojawi się nocny pociąg jadący z Chełma przez Lublin, stolicę, Łódź i Poznań do Berlina, dojdzie też kolejne, dzienne połączenie z Warszawy do niemieckiej metropolii, uzupełniające dotychczasową siatkę.