Groźny wypadek we Wrocławiu. Autobus uderzył w tramwaj. Są poszkodowani

13 osób odniosło obrażenia we wtorkowym zderzeniu autobusu z tramwajem we Wrocławiu. Jak poinformowały służby, skrzyżowanie, na którym doszło do wypadku, jest nieprzejezdne. MPK Wrocław zamieściło z kolei komunikat o zmianach w kursowaniu komunikacji miejskiej.