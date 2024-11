Wpis Donalda Tuska w święto 11 listopada. "Pamiętajmy o tym"

11 listopada. Donald Tusk zamieścił wpis w Święto Niepodległości

Narodowe Święto Niepodległości. Marszałek Senatu: To cud jedności

Kidawa-Błońska dodała również, że wielki wkład w walkę włożyła również Polonia. - Nie tylko Ignacy Jan Paderewski, jeden z ojców naszej niepodległości, to także tysiące emigrantów ze Stanów Zjednoczonych i Europy, którzy przywdziali błękitne mundury armii Hallera, by z bronią w ręku walczyć o Polskę. Wielu wybitnych Polaków przedzierało się przez pół świata, by stanąć do odbudowy ojczyzny - dodała marszałek Senatu.