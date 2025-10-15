W skrócie Sieć Auchan wycofała wodę Primavera po wykryciu szkodliwych substancji chemicznych w badaniach mikrobiologicznych.

Klientów poinformowano, by nie spożywali tej partii produktów i poinformowano o możliwości ich zwrotu.

Decyzja została podjęta w trosce o bezpieczeństwo zdrowotne konsumentów po interwencji Inspekcji Sanitarnej.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Woda źródlana Primavera została wycofana z sieci sklepów Auchan w związku z nieprawidłowościami w wynikach badań mikrobiologicznych. W jednej z partii produktu znaleziono substancje szkodliwe dla zdrowia.

"W trosce o Wasze bezpieczeństwo, firma Auchan po otrzymaniu pisma ze strony Inspekcji Sanitarnej, została zobligowana do wycofania produktu, z uwagi na niewłaściwe wyniki mikrobiologiczne" - czytamy w komunikacie przedstawicieli firmy Auchan.

Woda wycofana ze sprzedaży. Firma podała szczegóły

Nieprawidłowości dotyczą wody niegazowanej Primavera, którą po otrzymaniu raportu natychmiast wycofano ze sklepowych półek. Firma podała szczegóły produktu.

Nazwa produktu: Woda Primavera niegazowana 1,5 l

Producent: San Benedetto Polska

Kod kreskowy EAN: 5903978396562

Data przydatności/numer partii: 17/01/2027/ numer partii LP51985

Klientów, którzy zakupili dany produkt poinformowano, że nie powinni pod żadnym pozorem go spożywać. Przedsiębiorstwo apeluje do konsumentów o wyrzucenie skażonej wody lub oddanie jej do sklepu, w którym została zakupiona.

W przypadku odniesienia butelek do hipermarketu, klienci otrzymają zwrot pieniędzy.

"Wydarzenia": Przeszła remont i zachwyca. Niezwykła sala gimnastyczna w Szczecinie Polsat News