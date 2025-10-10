Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega. Chrupki wycofywane ze sprzedaży

Dorota Hilger

Dorota Hilger

Wysokie stężenie glutenu w partii chrupek oznaczonych jako bezglutenowe zostało wykryte w wyniku inspekcji Głównego Inspektoratu Sanitarnego. GIS informuje o stężeniu powyżej 20 mg na kg i ostrzega osoby z nietolerancją bądź alergią. Produkt został wycofany ze sprzedaży.

Chrupki kukurydziane | Zdjęcie ilustracyjne
Chrupki kukurydziane | Zdjęcie ilustracyjne Olga Yastremska, New Africa, Africa Studio123RF/PICSEL

W skrócie

  • GIS wykrył zbyt wysokie stężenie glutenu w partii chrupek oznaczonych jako bezglutenowe.
  • Ostrzeżenie dotyczy konkretnej partii produktu SMA KOTEK, a producent natychmiast podjął działania prewencyjne.
  • Spożycie tych chrupek przez osoby z alergią lub nietolerancją glutenu może skutkować reakcją alergiczną.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Ostrzeżenie dotyczy partii Chrupek kukurydzianych SMA KOTEK nr 11.2025 C0 507. Główny Inspektorat Sanitarny poinformował już producenta, firmę TBM Sp. z o. o., o wykrytych nieprawidłowościach.

Przedsiębiorstwo "niezwłocznie wdrożyło działania prewencyjne".

"Firma TBM Sp. z o. o po otrzymaniu informacji dotyczącej wykrycia zawartości glutenu na poziomie 74,0 mg/kg (niepewność 14,8) w próbce produktu oznakowanego sformułowaniem "bezglutenowy", niezwłocznie wdrożyła działania prewencyjne" - brzmi fragment komunikatu GIS.

Opakowanie żółtych chrupków kukurydzianych z rysunkiem uśmiechniętego kota, wyraźnym napisem Chrupki kukurydziane, informacją o produkcie bezglutenowym na jasno różowym tle oraz nazwą marki Smak Kotek.
GIS ostrzega przed chrupkami bezglutenowymi - wykryto w nich glutenGISmateriały prasowe

Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega. Chrupki wycofywane ze sprzedaży

Podmiot poinformował odbiorców o zaistniałej sytuacji oraz rozpoczęto proces wstrzymania sprzedaży produktu do czasu pełnego wyjaśnienia sprawy. Trwa postępowanie.

GIS podkreśla, że spożycie produktu przez osoby z alergią bądź nietolerancją glutenu może wywołać reakcję alergiczną.

Zobacz również:

Popularne goździki wycofane z obrotu
Polska

GIS wydał ostrzeżenia. Pozostałości pestycydu w popularnej przyprawie

Marcin Boniecki
Marcin Boniecki
"PiS-owi jest ciężko przyznać się do błędu". Anna Bryłka w "Graffiti"Polsat NewsPolsat News

Najnowsze