Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega. Chrupki wycofywane ze sprzedaży
Wysokie stężenie glutenu w partii chrupek oznaczonych jako bezglutenowe zostało wykryte w wyniku inspekcji Głównego Inspektoratu Sanitarnego. GIS informuje o stężeniu powyżej 20 mg na kg i ostrzega osoby z nietolerancją bądź alergią. Produkt został wycofany ze sprzedaży.
W skrócie
- GIS wykrył zbyt wysokie stężenie glutenu w partii chrupek oznaczonych jako bezglutenowe.
- Ostrzeżenie dotyczy konkretnej partii produktu SMA KOTEK, a producent natychmiast podjął działania prewencyjne.
- Spożycie tych chrupek przez osoby z alergią lub nietolerancją glutenu może skutkować reakcją alergiczną.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
Ostrzeżenie dotyczy partii Chrupek kukurydzianych SMA KOTEK nr 11.2025 C0 507. Główny Inspektorat Sanitarny poinformował już producenta, firmę TBM Sp. z o. o., o wykrytych nieprawidłowościach.
Przedsiębiorstwo "niezwłocznie wdrożyło działania prewencyjne".
"Firma TBM Sp. z o. o po otrzymaniu informacji dotyczącej wykrycia zawartości glutenu na poziomie 74,0 mg/kg (niepewność 14,8) w próbce produktu oznakowanego sformułowaniem "bezglutenowy", niezwłocznie wdrożyła działania prewencyjne" - brzmi fragment komunikatu GIS.
Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega. Chrupki wycofywane ze sprzedaży
Podmiot poinformował odbiorców o zaistniałej sytuacji oraz rozpoczęto proces wstrzymania sprzedaży produktu do czasu pełnego wyjaśnienia sprawy. Trwa postępowanie.
GIS podkreśla, że spożycie produktu przez osoby z alergią bądź nietolerancją glutenu może wywołać reakcję alergiczną.