Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega. Chrupki wycofywane ze sprzedaży

Wysokie stężenie glutenu w partii chrupek oznaczonych jako bezglutenowe zostało wykryte w wyniku inspekcji Głównego Inspektoratu Sanitarnego. GIS informuje o stężeniu powyżej 20 mg na kg i ostrzega osoby z nietolerancją bądź alergią. Produkt został wycofany ze sprzedaży.