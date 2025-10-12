Raport UCE Research i Uniwersytetu WSB Merito pokazuje, że tylko w trzecim kwartale 2025 roku ceny kawy wzrosły o 28,7 proc. rok do roku. W segmencie kawy mielonej wzrost sięgnął 36,8 proc., a rozpuszczalnej 20,6 proc.

Co się dzieje z ceną kawy?

Za gwałtownym skokiem cen kawy stoi kilka czynników. Jak wskazuje dr. Roberta Orpych z Uniwersytetu WSB Merito, na światowych giełdach arabica osiągnęła najwyższe poziomy od niemal 50 lat, a robusta także bije rekord po rekordzie.

Jednym z głównych powodów wzrostu cen kawy jest kryzys pogodowy. W Brazylii przymrozki i susze ograniczały zbiory arabiki, podczas gdy w Wietnamie jeden z największych producentów robusty zmagał się z niedoborem wody.

Do tego dochodzą koszty transportu, energii, logistyki i surowców pomocniczych. Mowa tu nie tylko o samej kawie, ale również o nawozach koniecznych do jej uprawy, czy opakowaniach. Eksperci wskazują także na spekulacje finansowe na rynku surowca.

Dlaczego kawa wciąż drożeje w 2025 roku?

Rok 2025 przynosi kontynuację trendu wzrostowego, który rozpoczął się już kilka lat temu. Choć w niektórych regionach poprawiły się lepsze warunki pogodowe, skutki wcześniejszych nieurodzajów są nadal odczuwalne. Wietnam i Indonezja, odpowiadające za produkcję robusty, zmagają się z deficytem wody. Na rosnące ceny kawy ma wpływ również to, że zapasy surowca są najniższe od lat.

Z drugiej strony popyt na kawę nie maleje. Konsumenci na całym świecie piją jej coraz więcej. Dotyczy to szczególnie Azji, gdzie rynek napojów kawowych dynamicznie się rozwija.

Do wzrostu cen przyczynia się również słabnąca pozycja lokalnych walut w krajach producentów. Rolnicy często wstrzymują sprzedaż ziarna, licząc na lepsze ceny w przyszłości. To z kolei ogranicza podaż i jeszcze bardziej podbija stawki na giełdach.

Cena kawy - rekordy i prognozy

W połowie 2025 roku ceny kawy osiągnęły poziom, który eksperci określają jako historyczny. W niektórych przypadkach koszt surowca wzrósł o ponad 100 procent w porównaniu z poprzednim rokiem.

W efekcie producenci kaw, sieci handlowe i kawiarnie zaczęły podnosić ceny detaliczne. Działo się to stopniowo, by uniknąć szoku. Konsumenci wciąż mogli liczyć na częste promocje, które niwelowały wzrosty cen aromatycznych ziaren.

Ekonomiści przewidują, że jeśli sytuacja pogodowa nie poprawi się, ceny mogą pozostać wysokie jeszcze przez dłuższy czas. Dla wielu krajów importujących surowiec, w tym Polski, oznacza to dalsze podwyżki. Na szczęście część analityków prognozuje, że rynek powoli zaczyna się stabilizować. W drugiej połowie przyszłego roku możliwa jest lekka korekta cen kawy.

Źródło: PAP

