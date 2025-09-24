Kosmetyk poważnie zagraża zdrowiu. Pilny komunikat i decyzja UE

Unia Europejska wydała pilne ostrzeżenie dla konsumentów w całej Europie dotyczące kosmetyku, który może wywołać problemy zdrowotne. Chodzi o serum do rzęs marki Trucosmetics. System ostrzegania UE "Safety Gate Alert" alarmuje, że jeden ze składników produktu wymaga stosowania pod nadzorem specjalisty. Jego stosowanie może skutkować problemami ze wzrokiem.

Unia Europejska wzywa do natychmiastowego zaprzestania stosowania serum do rzęs marki Trucosmetics. W ostrzeżeniu wydanym za pośrednictwem systemu ostrzegania UE "Safety Gate Alert" wyjaśniono, że produkt zawiera Cloprostenolisopropylester (0,000046%), czyli substancję z grupy prostaglandyn wykorzystywaną w okulistyce pod nadzorem specjalisty.

Substancja ta obniża ciśnienie wewnątrzgałkowe, może przy tym doprowadzić do uszkodzenia oczu i wywołać problemy ze wzrokiem. Z kolei u ciężarnych i kobiet karmiących piersią stosowanie produktu może zagrażać zdrowiu dziecka.

    Opublikowano szczegółowe informacje na temat produktu:

    • Produkt: Serum do rzęs
    • Marka: Trucosmetics
    • Numer partii: 5104
    • Kod kreskowy: 0733991234689
    • Sprzedaż: głównie online, w tym Amazon

    Produkt z niebezpiecznym dla zdrowia składnikiem wycofany z obrotu. UE wydała zalecenie

    Z dniem 15 lipca produkt został wycofany ze sprzedaży, a producent objęty zakazem wprowadzania go do obrotu. Konsumentom, którzy zdążyli go zakupić, zaleca się natychmiastowe zaprzestanie stosowania i zwrot kosmetyku tą samą drogą, jaką został nabyty.

    W komunikacie polecono, by osoby realizujące zwrot, powiadomiły o sytuacji sprzedawcę, aby przyspieszyć proces eliminacji produktu z rynku.

