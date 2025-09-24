W skrócie UE ostrzega przed serum do rzęs marki Trucosmetics ze względu na potencjalne zagrożenie zdrowotne związane ze składnikiem Cloprostenolisopropylester.

Produkt został wycofany z rynku, a konsumentom zalecono natychmiastowe zaprzestanie stosowania oraz zwrot serum.

Stosowanie serum może prowadzić do problemów ze wzrokiem i stanowić zagrożenie zwłaszcza dla kobiet w ciąży i karmiących piersią.

Unia Europejska wzywa do natychmiastowego zaprzestania stosowania serum do rzęs marki Trucosmetics. W ostrzeżeniu wydanym za pośrednictwem systemu ostrzegania UE "Safety Gate Alert" wyjaśniono, że produkt zawiera Cloprostenolisopropylester (0,000046%), czyli substancję z grupy prostaglandyn wykorzystywaną w okulistyce pod nadzorem specjalisty.

Substancja ta obniża ciśnienie wewnątrzgałkowe, może przy tym doprowadzić do uszkodzenia oczu i wywołać problemy ze wzrokiem. Z kolei u ciężarnych i kobiet karmiących piersią stosowanie produktu może zagrażać zdrowiu dziecka.

Opublikowano szczegółowe informacje na temat produktu:

Produkt: Serum do rzęs

Marka: Trucosmetics

Numer partii: 5104

Kod kreskowy: 0733991234689

Sprzedaż: głównie online, w tym Amazon

Produkt z niebezpiecznym dla zdrowia składnikiem wycofany z obrotu. UE wydała zalecenie

Z dniem 15 lipca produkt został wycofany ze sprzedaży, a producent objęty zakazem wprowadzania go do obrotu. Konsumentom, którzy zdążyli go zakupić, zaleca się natychmiastowe zaprzestanie stosowania i zwrot kosmetyku tą samą drogą, jaką został nabyty.

W komunikacie polecono, by osoby realizujące zwrot, powiadomiły o sytuacji sprzedawcę, aby przyspieszyć proces eliminacji produktu z rynku.

