Kosmetyk poważnie zagraża zdrowiu. Pilny komunikat i decyzja UE
Unia Europejska wydała pilne ostrzeżenie dla konsumentów w całej Europie dotyczące kosmetyku, który może wywołać problemy zdrowotne. Chodzi o serum do rzęs marki Trucosmetics. System ostrzegania UE "Safety Gate Alert" alarmuje, że jeden ze składników produktu wymaga stosowania pod nadzorem specjalisty. Jego stosowanie może skutkować problemami ze wzrokiem.
W skrócie
- UE ostrzega przed serum do rzęs marki Trucosmetics ze względu na potencjalne zagrożenie zdrowotne związane ze składnikiem Cloprostenolisopropylester.
- Produkt został wycofany z rynku, a konsumentom zalecono natychmiastowe zaprzestanie stosowania oraz zwrot serum.
- Stosowanie serum może prowadzić do problemów ze wzrokiem i stanowić zagrożenie zwłaszcza dla kobiet w ciąży i karmiących piersią.
Unia Europejska wzywa do natychmiastowego zaprzestania stosowania serum do rzęs marki Trucosmetics. W ostrzeżeniu wydanym za pośrednictwem systemu ostrzegania UE "Safety Gate Alert" wyjaśniono, że produkt zawiera Cloprostenolisopropylester (0,000046%), czyli substancję z grupy prostaglandyn wykorzystywaną w okulistyce pod nadzorem specjalisty.
Substancja ta obniża ciśnienie wewnątrzgałkowe, może przy tym doprowadzić do uszkodzenia oczu i wywołać problemy ze wzrokiem. Z kolei u ciężarnych i kobiet karmiących piersią stosowanie produktu może zagrażać zdrowiu dziecka.
Opublikowano szczegółowe informacje na temat produktu:
- Produkt: Serum do rzęs
- Marka: Trucosmetics
- Numer partii: 5104
- Kod kreskowy: 0733991234689
- Sprzedaż: głównie online, w tym Amazon
Produkt z niebezpiecznym dla zdrowia składnikiem wycofany z obrotu. UE wydała zalecenie
Z dniem 15 lipca produkt został wycofany ze sprzedaży, a producent objęty zakazem wprowadzania go do obrotu. Konsumentom, którzy zdążyli go zakupić, zaleca się natychmiastowe zaprzestanie stosowania i zwrot kosmetyku tą samą drogą, jaką został nabyty.
W komunikacie polecono, by osoby realizujące zwrot, powiadomiły o sytuacji sprzedawcę, aby przyspieszyć proces eliminacji produktu z rynku.