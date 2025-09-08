Groźna bakteria w ziołowej herbatce. GIS wydał ostrzeżenie
Obecności bakterii Salmonella spp. wykryto w jednej partii herbatki ziołowej - ostrzegł w poniedziałek Główny Inspektorat Sanitarny, podkreślając, że spożywanie produktu może stanowić zagrożenie dla zdrowia. "W przypadku wystąpienia objawów zatrucia pokarmowego należy skontaktować się z lekarzem" - ostrzega inspektorat.
Komunikat GIS dotyczy herbatki ziołowej Morwa biała. Suplement diety. Herbata ziołowa, Zielnik Polski, 40g (20 torebek), której producentem jest Herbapol - Lublin S.A., ul. Diamentowa 25, 20-471 Lublin.
Jak przekazał GIS w 1 z 5 próbek produktu z partii numer L 0185 wykryto Salmonella spp.
Salmonella w ziołowej herbatce. GIS ostrzega przed konsekwencjami spożycia
"Zgodnie z oceną ryzyka ekspertów Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH - Państwowego Instytutu Badawczego produkt o podanym numerze partii może stanowić zagrożenie dla zdrowia konsumentów" - czytamy w komunikacie.
Inspektorat podkreślił, że nie należy spożywać produktu z partii objętej komunikatem.
"W przypadku wystąpienia objawów zatrucia pokarmowego po spożyciu wyżej wymienionego produktu, należy skontaktować się z lekarzem" - przekazano. Więcej informacji na temat objawów zakażenia bakterią można znaleźć bezpośrednio na stronie GIS.