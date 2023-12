W połowie listopada Włodzimierz Karpiński oficjalnie otrzymał mandat europosła , zajmując miejsce Krzysztofa Hetmana . Od lutego do zeszłego miesiąca przebywał on w areszcie w związku z "aferą śmieciową" w Warszawie .

W związku z objęciem nowego stanowiska, Karpiński złożył oświadczenie majątkowe . Wynika z niego, że polityk nie posiada oszczędności w gotówce ani na koncie bankowym . Ma za to pakiet emerytalny TFI o wartość ok. 48 tys. zł.

Karpiński jest współwłaścicielem (razem z żoną) domu o powierzchni 249,5 mkw., którego wartość to ok. 700 tys. zł i mieszkania wielkości 60,4 mkw. o wartości ok. 750 tys. zł. Europoseł posiada także udziały w nieruchomości zabudowanej o powierzchni 2482 m kw. (również z małżonką), we własności mieszkania o wielkości 50 mkw. i działce z gruntami ornymi zakrzewionymi, nabytą w przetargu ustnym od Skarbu Państwa.