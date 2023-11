Włodzimierz Karpiński, były minister skarbu w rządzie PO-PSL, udzielił pierwszego wywiadu od czasu wyjścia z aresztu śledczego . Jest on oskarżony o przyjęcie pięciu milionów złotych łapówki w czasie, gdy był sekretarzem m. st. Warszawy. Ma to związek z tzw. aferą śmieciową w stolicy .

Karpiński do aresztu trafił w lutym, a wyszedł z niego w czwartek, ponieważ zdecydował się przyjąć mandat europosła ( tutaj tłumaczymy, dlaczego miał taką możliwość). Na antenie RMF FM przekazał, iż zdecydował się zostać eurodeputowanym, ponieważ " ma wątpliwości, czy w jego sprawie chodzi o dojście do prawdy ". Podkreślił, iż " żąda procesu ".

Włodzimierz Karpiński: Czuję się pomówiony przez osoby, których nie znam

Oprócz byłego ministra skarbu w kontekście "afery śmieciowej" oskarżone są jeszcze trzy osoby. Zarzucały one Karpińskiemu wzięcie łapówki. - Jaki one miałyby w tym interes? - zapytał dziennikarz, na co Karpiński odparł: - Im grozi do 25 lat pozbawienia wolności, a przyjmując taką pozycję zwalniają się z tej tak drastycznej okoliczności nałożenia kary.