Włodzimierz Karpiński opuścił areszt. "Jest człowiekiem honoru"

Karpiński w 2019 roku kandydował do Parlamentu Europejskiego. Wówczas mandatu nie uzyskał. Europosłem został Krzysztof Hetman z PSL, który w wyniku październikowych wyborów dostał się do Sejmu. Mandat europosła powinien zostać przekazany kolejnej osobie z najwyższym wynikiem na liście. Jest nią Joanna Mucha z Polski 2050, która jednak również weszła do polskiej izby niższej. Następny w kolejce Riad Haidar zmarł w maju 2023 i tak kolejnym do objęcia mandatu w PE stał się oskarżony polityk PO. Karpiński zgodził się na przyjęcie mandatu, o czym powiadomił marszałka Sejmu i podpisał odpowiednie oświadczenie.