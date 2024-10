Lewica złożyła w piątek w Sejmie projekt nowelizacji, zakładający, że Wigilia będzie dniem wolnym od pracy. O pomyśle poinformowała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. - Wolna Wigilia dla wszystkich. (...) Kładziemy projekt ustawy na stole i wysyłamy jasny sygnał: Lewica chce, żeby Wigilia była wolna od pracy - mówiła na antenie radia TOK FM.

Jeżeli projekt byłby procedowany w szybkim tempie, już tegoroczna Wigilia mogłaby być dniem wolnym od pracy. Reklama

Członkini Lewicy mówiła, że takie rozwiązanie byłoby korzystne dla społeczeństwa, ponieważ już teraz w wielu firmach pracownicy w Wigilię są wcześniej zwalniani do domów. - Teraz należałoby, żeby prawo w końcu nadążyło za tą rzeczywistością i pozwoliło ludziom na przygotowanie kolacji wigilijnej, na przygotowanie się do świąt, na przyjazd do rodzin. (...) Ucieszą się rodziny i te wierzące, i te niewierzące - przekonywała minister.

Wigilia dniem wolnym? Biskup popiera projekt Lewicy

Do projektu partii pozytywnie odniósł się sekretarz Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski bp Waldemar Musioł. - Z naszej perspektywy jest to inicjatywa słuszna, ponieważ służy człowiekowi. Troskę o szeroko pojęte dobro osoby, zwłaszcza to duchowe, jesteśmy jako Kościół gotowi dzielić z każdym i w związku z tym popierać dobre inicjatywy, bez względu na ich polityczne źródło - powiedział bp Musioł.

- Propozycję Lewicy, aby Wigilia była dniem ustawowo wolnym od pracy, odczytujemy jako dobry pomysł. Za jego słusznością przemawia nie tylko argument teologiczny, który dotyczy osób wierzących, ale w naszym kraju również argument rodzinny, społeczny i kulturowy, które wzajemnie się przenikają - mówił. Reklama

- Jeśli dzięki dniowi wolnemu udałoby się rozpocząć wspólne świętowanie wcześniej, a przede wszystkim podjąć razem wysiłek przygotowania Wigilii bez pośpiechu i unikając niepotrzebnych emocji, które on generuje, to taki dzień wolny należy uznać za bardzo cenną inicjatywę - przekonywał.

Wigilia. KEP ma propozycję dla wiernych

Według biskupa Musioła bycie razem podczas świąt służy "scalaniu rodziny". Dodał, że w sytuacjach, które tego wymagają, "towarzysząca świętom atmosfera i wspólne ich przeżywanie mogą być wsparciem na drodze do wzajemnego pojednania". Tego symbolem ma być chociażby przełamanie się w Wigilię opłatkiem.

Bp. Musioł zapowiedział, że jeśli faktycznie, już w tym roku Wigilia będzie w Polsce dniem wolnym od pracy, to także Kościół katolicki wyjdzie z konkretną ofertą duszpasterską dla wiernych, aby np. mogli w ciągu dnia skorzystać ze spowiedzi. - Dotyczy to zwłaszcza tych, którzy np. przyjeżdżają z zagranicy na święta do Polski - stwierdził.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w 2024 roku jest 13 dni ustawowo wolnych od pracy. W tym roku na pewno będą jeszcze cztery dni ustawowo wolne - 1 i 11 listopada oraz 25 i 26 grudnia. Jeżeli pomysł Lewicy zostanie przyjęty dniem wolnym stanie się też 24 grudnia. Reklama

