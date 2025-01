Pham Minh Chinh w Polsce. Premier chce statusu mniejszości narodowej dla rodaków

Pham Minh Chinh zwrócił się również do Donalda Tuska, by Wietnamczycy zostali uznani w Polsce za mniejszość narodową , podobnie jak w Czechach czy Słowacji . - Jesteśmy wdzięczni wszystkim Polkom i Polakom za otwartość, dzięki której Wietnamczykom w Polsce żyje się i pracuje tak łatwo - podkreślił.

Przełomowa wizyta. Premier Wietnamu spotkał się z rosyjskim odpowiednikiem

Wizyta w Warszawie jest pierwszą oficjalną podróżą wietnamskiego premiera do Polski od 15 lat. Pham Minh Chinh przybył do polskiej stolicy wraz z małżonką i delegacją wysokiego szczebla. Przed wyjazdem do Polski, we wtorek, Pham Minh Chinh spotkał się z premierem Rosji Michaiłem Miszustinem, który złożył wizytę w Hanoi.