Kreślili wizję hollywoodzkiego filmu kręconego z rozmachem oraz opływających Ziemię jachtów. Świat miał w końcu dowiedzieć się o dramacie Polaków podczas II wojny światowej i go zrozumieć. Z polityką historyczną zostaliśmy jednak w ciemnym zaułku, co dowodzą prowadzący "Polityczny WF". I nie jest to "zasługa" tylko jednej rządzącej ekipy. W nowym odcinku podcastu Piotr Witwicki i Marcin Fijołek zastanawiają się też, czy aby młodzież była patriotyczna, wystarczy zmusić ją do objazdówki po muzeach.