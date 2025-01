Wielka zmiana w lekcjach religii. Jest rozporządzenie MEN

Rozporządzenie MEN ws. lekcji religii. Nowacka: Szkoła nie może dyskryminować

- Szkoła nie może dyskryminować. Druga rzecz to pewna racjonalność. Dzisiaj w szkole podstawowej uczeń ma więcej lekcji religii przez cały tok nauczania, niż biologii, chemii, fizyki, edukacji dla bezpieczeństwa i wiedzy o społeczeństwie razem wziętych - wskazała, dodając, że nie ma "żadnego uzasadnienia, by w ten sposób wyglądał proces edukacji w szkole".

Lekcje religii w szkole. Spór MEN z Episkopatem

Sprawa lekcji religii w nowym roku szkolnym 2025/2026 była konsultowana z Kościołem, ale strony do końca nie potrafiły dojść do porozumienia. KEP wyraził stanowczy sprzeciw wobec redukcji katechezy do jednej godziny tygodniowo oraz pomysłu, by lekcje religii były umieszczane na początku lub końcu siatki zajęć, uważając go za dyskryminujący.